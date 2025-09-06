Praktik Elmontör
2025-09-06
Järfälla Automatic AB är specialiserade på att konstruera och
tillverka automatikutrustning och apparatskåp för styrning av maskiner och
industriautomation i olika anläggningar.
Över 30 år i branschen har gett oss en bred erfarenhet vilket självklart är en stor
tillgång vid nykonstruktioner och tillverkning.
Vi kan erbjuda en person praktik. Du kommer att få hjälpa till vid tillverkning av
kablage, montering av automatikutrusningar och apparatskåp med hjälp av ritning
eller koplingstabell.
Gymnasial utbildning krävs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: automatic@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Automatic AB
(org.nr 556785-7734)
Saldovägen 5 (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Jobbnummer
