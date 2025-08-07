Praktik: Demo- och Sociala Medier Ansvarig
2025-08-07
Längtar du efter att sätta din egen prägel på en verksamhet och visa framfötterna? Älskar du människor, mat trender och att sprida budskap i digitala kanaler? Vill du få ovärderlig erfarenhet inom ett kreativt och smakrikt arbetsområde? Vi söker just nu en praktikant som vill vara med och utveckla vår mediaprofil till nästa nivå genom att axla våra sociala medier och matprovningar runt omkring i landet!
Om praktikplatsen: Som praktikant hos oss kommer du att få en unik inblick i hur man planerar och genomför matprovningar för olika målgrupper. Du kommer också att få arbeta med att skapa innehåll till våra sociala medier, fota och filma evenemang, samt analysera engagemang och utveckla strategier för ökad synlighet. Rollen är på deltid vilket är idealt för sökande som studerar. Sökande kan också räkna med en stor grad av självständighet med avseende till arbetstid (vilket förutsätter god planeringsförmåga).
Arbetsuppgifter:
Planera, förbereda och genomföra matprovningar (B körkort rekommenderas)
Ta fram kreativa koncept för innehåll på sociala medier(eg kampanjer och samarbeten med influencers)
Designa, skapa och publicera inlägg (bild, video & text)
Interagera med kunder och följare, dokumentera, analysera och rapportera feedback samt slutsatser
Hjälpa till med övriga administrativa och kontorsuppgifter
Vid lämplighet; vara delaktig i strategisk planering & produktutveckling
Vi söker dig som:
Har ett brinnande intresse för mat och digital kommunikation, erfarenhet och kunskap inom specialkost värderas
Studerar eller har erfarenhet inom ekonomi, marknadsföring, livsmedelsvetenskap, eventsamordning, digital media eller liknande områden
Har god koll på Instagram, TikTok och Facebook samt kunskaper/erfarenhet inom Google Ads, InDesign, Illustrator eller liknande grafiska program
Är social, självgående och inte rädd för att prata med nya människor
Är strukturerad, prestigelös och tålmodig
Vi erbjuder dig:
Praktisk erfarenhet inom marknadsföring och event i ett av landets snabbast växande livsmedelsföretag
Möjlighet att påverka, komma med egna idéer och se verkliga resultat
Flexibla arbetstider och stor variation i arbetsuppgifter
Ersättning för resor, kost och logi i samband med event
Relevant arbetsförsäkring
Ett gott team med hjärta för mat, människor och samhällsengagemang
Praktikperiod på 3 till 6 månader, beroende på tillgänglighet och engagemang
Praktiken är oavlönad men för rätt kandidat kommer det finnas möjlighet för deltid- och vidareanställning efter praktikperioden.
Ansökan: Skicka ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du är rätt person för rollen till ms@sanusglutenfri.se
. Skriv "Praktik Event & Sociala Medier" i ämnesraden. Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: ms@sanusglutenfri.se Arbetsgivarens referens
