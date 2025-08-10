Praktik/Arbetsträning inom Testning / Test Automation / Testledning
2025-08-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
Vill du utveckla dina färdigheter inom testning och samtidigt komma in i arbetslivet igen? Multiply Teknik & IT erbjuder en möjlighet till arbetsträning/praktik där du får praktisk erfarenhet av både manuella och automatiserade tester samt testledning i verkliga projekt.
Om rollen
Som arbetstränande hos oss kommer du att:
Delta i test av mjukvara och system
Skapa och köra testfall
Arbeta med testautomation i moderna verktyg och ramverk
Bidra till testplanering och kvalitetssäkring
Få handledning av erfarna medlemar
Lära dig VisFlow (Visflow.io)
Vi söker dig som:
Har ett intresse för teknik och kvalitetssäkring
Gärna har grundläggande kunskaper i test eller programmering (men inget krav)
Är noggrann och analytisk
Vill utvecklas i en professionell IT-miljö
Vi erbjuder:
En strukturerad och lärorik arbetsträningsplats
Möjlighet att arbeta med riktiga projekt och uppdrag
Individuell handledning och mentorskap
Flexibilitet i upplägg beroende på behov och förutsättningar
Praktisk information
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Modulvägen 6, Plan 2
)
