PR-amanuens för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2026-01-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på http://www.it.uu.se/first?lang=svPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Som PR-amanuens har du kontakt med blivande studenter samt mot företag som är intresserade av kontakt med programmets studenter både under och efter examen. Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till, att på ett sätt som beaktar integration av lika villkor samordna företagsevent, bistå vid olika former av rekryteringsinsatser samt hålla kontakt med företag som är relevanta för programmets studenter. Mycket av arbetet sker i samarbete med PR-amanuensen för kandidatprogrammet i datavetenskap.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Den sökande ska vara aktiv student på civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi, med goda studieresultat. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 15%. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Lars-Åke Nordén (lars-ake.norden@it.uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2026, UFV-PA 2026/111.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/111". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Jobbnummer
9685871