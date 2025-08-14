Powerlite AB söker servicetekniker
Powerlite AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Mölndal Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Mölndal
2025-08-14
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Powerlite AB i Mölndal
, Stockholm
eller i hela Sverige
Powerlite AB söker servicetekniker
Powerlite AB grundades 1999 och var pionjär i Sverige inom IPL (intensivt pulsat ljus för hårborttagning och hudföryngring). Vi blev snabbt marknadsledande i Sverige och Japan inom IPL på skönhetssalonger och kliniker. Alla våra Powerlite IPL-maskiner tillverkas av oss i Sverige, vilket innebär högsta kvalitet samt närhet till service och support. Vi är stolta över att numera vara den enda IPL-tillverkaren i norra Europa. Vi står även bakom MASQ+ en serie skräddarsydda ansiktsmasker som snabbt blev en succé. De säljs på bl.a. apotek, kliniker, salonger samt inom dagligvaruhandeln.
Nu söker vi en servicetekniker till vårt kontor i Mölndal.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av ipl maskiner och utrustning till skönhetssalonger och kliniker.
Serviceresor med bil förekommer.
Vem är du?
Vi söker dig som har elutbildning på lägst gymnasienivå, är praktiskt lagd, strukturerad, flexibel, noggrann och har ett allmänt tekniskt intresse.
Du ska ha förmågan att snabbt kunna ta till dig teknisk information och använda det i praktiken.
Tidigare erfarenheter från service och elektronikarbete är meriterande.
Krav: El-teknisk utbildning
Komponentkännedom elektronik
Lödkunskaper (Mjuklödning)
B-Körkort
Svenska i tal och skrift
Plats: Mölndal
Omfattning: Deltid
Vi vill ha din ansökan senast den 31 augusti 2025. Intervjuer sker löpande och platsen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan, inkl. CV och kopior på betyg skickas via e-post till info@powerlite.com
. Skriv servicetekniker i ämnesraden.
Powerlite AB, Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal, Tel. 031-706 65 50, info@powerlite.comwww.powerlite.com
Genom att skicka din ansökan ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter, inklusive CV, personligt brev och betyg. Samtycket kan du återkalla när du vill. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: info@powerlite.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Arbetsgivare Powerlite AB
(org.nr 556578-9574)
Flöjelbergsgatan 8 A (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9458936