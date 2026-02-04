Power Systems Engineering till välkänt teknikbolag!
2026-02-04
Vill du vara med och forma framtidens kraftsystem? Hos vår kund får du möjligheten att arbeta med innovativa lösningar och bidra till en hållbar energiomställning.
OM TJÄNSTEN
Som Power Systems Engineering kommer du att ansvara för att leda och driva utvecklingen inom Power Systems Engineering. Detta inkluderar planering, design och implementering av komplexa högspänningssystem, samt att agera som en nyckelresurs och mentor för teamet.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande och utmanande roll i en dynamisk miljö med stora möjligheter till professionell utveckling och att bidra till framtidens energilösningar.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att leda och koordinera en rad komplexa ingenjörsaktiviteter inom elkraftsystem och kraftelektronik. Du kommer att arbeta med planering, design, utveckling och installation av högspänningssystem, samt agera som teknisk expert och rådgivare.
• Planera, designa, utveckla, testa och installera högspänningssystem och deras huvudkomponenter.
• Koordinera ingenjörsaktiviteter internt och med externa grupper för att uppnå projektmål.
• Använda datorprogram och verktyg för att utarbeta rapporter och genomföra analyser, som till exempel kabelberäkningar.
• Leda andra ingenjörer i att utföra komplexa ingenjörsuppgifter och uppnå uppsatta mål.
• Agera som stöttning för ledning och kunder gällande avancerade tekniska studier och deras tillämpningar.
• Koordinera större ingenjörsuppgifter med betydande inverkan på verksamheten.
• Proaktivt utveckla och implementera åtgärder för att förbättra verksamheten och kundnöjdheten.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 4 års arbetslivserfarenhet inom relevant område med fördel inom styr- och reglerteknik
• Inklusive erfarenhet av ledarskap eller chefsroller.
• God förmåga att arbeta på engelska och svenska.
• Civilingenjör inom elkraft, elektroteknik eller motsvarande.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från arbete med högspänningssystem (HV).
• Erfarenhet från relevanta branschföretag från liknade företag
• God förmåga att arbeta på svenska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Vår kund är en erkänd aktör inom energibranschen, fokuserad på innovation och hållbarhet. Varaktighet, arbetstid, etc.
