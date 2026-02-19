Power söker sommarjobbare!

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-02-19


Visa alla lagerjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Jönköping, Nässjö, Gnosjö, Falköping, Haninge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-19

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta:

Inleverans

Truckkörning

Utleverans

Orderplock

Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda i skiftgång enligt ett rullande schema, där skiften växlar varannan vecka:
Förmiddagsskift: 06:00-15:00, måndag-fredag
Eftermiddagsskift: 14:48-23:24, måndag-torsdag, samt 14:48-20:54 på fredagar
Semester period är v. 25-33 med goda möjligheter till förlängning!
Vi erbjuder
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.

Tillgång till gym

En trivsam arbetsmiljö där Power erbjuder möjlighet till utveckling och utbildning

Gratis parkering

Om du har det vi söker, kan vi som arbetsgivare ordna med truckbehörighet åt dig

Kvalifikationer
Flytande svenska, i tal och skrift

B-körkort och tillgång till bil då det är svårt med kollektivtrafik vid start-/sluttid av skiftet.

Profil
Har god fysik och som trivs med att arbeta med kroppen.

Har ett gott sinne för ordning och noggrannhet.

Trivs med att arbeta i högt tempo

Positiv, noggrann och engagerad

OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7266904-1852311".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9753317

Prenumerera på jobb från Jobandtalent Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobandtalent Sweden AB: