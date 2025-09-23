Power BI-utvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Power BI-utvecklare som kan arbeta på plats två dagar i veckan i Göteborgsområdet. Uppdraget innebär att arbeta nära verksamheten för att utveckla rapporter, bygga datamodeller och analysera information i en data warehouse-miljö. Du kommer att omvandla verksamhetens behov till fungerande lösningar, utveckla tydliga dashboards och ta analysmodeller hela vägen från koncept till färdig implementering.
Rollen innefattar även att analysera data för att identifiera mönster och trender, bidra till välgrundade beslut samt samordna projekt och samarbeta tvärfunktionellt med olika team.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Arbeta nära verksamheten för att utveckla rapporter och datamodeller
Bygga och utveckla tydliga dashboards i Power BI
Analysera data för att identifiera mönster och trender
Driva projekt och samarbeta med olika intressenter, både tekniska och icke-tekniska
Omsätta verksamhetens krav till lösningar och kommunicera resultat
Utveckla och införa analysmodeller i verksamhetsprocesser
Samarbeta tvärfunktionellt för att säkerställa att lösningarna uppfyller verksamhetens behovKvalifikationer
Erfarenhet av att driva projekt och samverka med olika intressenter
Djup kunskap om data warehouse-miljöer, exempelvis SQL Server och Azure SQL/DW
Förståelse för datamodellering i Power BI (dimensionella modeller, stjärnscheman)
Förmåga att samla in krav och omsätta dessa i lösningar
Gedigen erfarenhet av Power BI, Microsoft 365, SQL Server, Azure Cloud och närliggande teknologier
Mycket god kompetens inom DAX, Power Query/M och SQL
Erfarenhet av att skapa interaktiva och användarvänliga rapporter
Stark analytisk förmåga att lösa komplexa datautmaningar
Meriterande
Kunskap i Java
Start/Längd
Start: Omgående
Längd: Till och med 2027-08-01 (möjlighet till förlängning)
Plats
Göteborgsområdet (hybrid, två dagar i veckan på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 22 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9523137