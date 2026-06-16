Power BI-utvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt initiativ inom Workforce Management där målet är att skapa ett nytt standardiserat Reporting & Analytics-upplägg. Här får du vara med och bygga ett rapportpaket i Power BI och Snowflake som fungerar som operativt beslutsstöd för en stor grupp första linjens chefer.
Rapporterna kopplar samman data och KPI:er från Finans, HR och WFM och ska göra det lättare att snabbt upptäcka avvikelser, förstå orsaker och agera på rätt saker i vardagen. Miljön är komplex och präglas av flera parallella initiativ, beroenden mellan verksamhet, IT, dataplattformar och externa parter.
Du arbetar nära projektledare, verksamhetsrepresentanter, Business Analyst samt funktioner inom arkitektur och förvaltning. Rollen passar dig som gillar att kombinera tekniskt BI-hantverk med verksamhetsförståelse och som vill bidra i ett sammanhang där dina lösningar får tydlig effekt i det dagliga arbetet.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur data omsätts till konkreta beslut i en verksamhetsnära och analytiskt mogen miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar rapporter, dashboards och visualiseringar i Power BI.
Du omsätter verksamhetskrav och KPI-definitioner till tekniska lösningar, datalogik och tydliga visualiseringar.
Du bidrar till att etablera och vidareutveckla informationsmodell och beräkningslogik.
Du arbetar iterativt med MVP-leveranser och successiva releaser i nära samarbete med verksamheten.
Du driver test, validering och justering tillsammans med användare och verksamhetsrepresentanter.
Du säkerställer dokumentation, kunskapsöverföring och en bra överlämning till förvaltning.
Du medverkar i migrering av dashboards samt i avveckling av överflödiga rapporter och visualiseringar.
Du bidrar i arbetet med att strukturera gap-analyser per KPI och stötta en gemensam målbild för data, logik och visualisering.
KravMinst 5 års erfarenhet av BI-utveckling i Power BI, från krav till leverans.
Mycket god kompetens inom datamodellering, DAX, visualisering och hantering av stora datamängder.
Erfarenhet av Snowflake eller liknande dataplattform.
Dokumenterad förmåga att översätta verksamhetskrav och KPI-struktur till teknisk lösning.
Erfarenhet av iterativ utveckling i nära samarbete med verksamheten, till exempel sprintar och user stories.
MeriterandeFörståelse för Finans, HR, Workforce Management och operativ styrning.
Erfarenhet av beslutsstöd för första linjens chefer eller andra operativa målgrupper.
Erfarenhet av att arbeta i miljöer med många beroenden mellan verksamhet, IT och externa leverantörer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918793-2055594". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9966006