Power BI och SAP Specialist till Solna
Andara Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om rollen - Power BI och SAP Specialist i Solna
Bli en viktig del av ett engagerat team i Solna där du arbetar i gränslandet mellan analys, affärssystem och affärsstöd. Som Power BI och SAP Specialist får du chansen att kombinera tekniskt fokus med kundnära arbete och utveckling av affärsprocesser. Uppdraget passar dig som vill ta ansvar för att analysera data, utveckla rapporter och dashboards samt bidra till ständig förbättring av arbetssätt inom SAP och Power BI. Här erbjuds du både möjligheten att påverka och växa i en modern, internationell organisation.
Ansvarsområden - Power BI och SAP Specialist inom dataanalys och affärssystem Bygga och underhålla rapporter, dashboards och automatiserade lösningar i Power BI och SAP
Samla in, bearbeta och analysera data för verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning
Stötta affärs- och ledningsfunktioner med insikter och beslutsstöd genom visualisering av nyckeltal (KPI:er)
Delta i tvärfunktionella projekt och bidra med specialistkunskap kring både SAP och Power BI
Implementera förbättringar, nya rutiner och effektiva processer för datakvalitet och rapportering
Utbilda och stötta användare internt i SAP och Power BI
Följa upp och säkerställa efterlevnad av interna och externa krav, inklusive J-SOX
Kvalifikationer - Erfarenhet av Power BI, SAP och dataanalys Kandidatexamen inom ekonomi, systemvetenskap, IT eller liknande område
Minst 3 års erfarenhet av arbete med Power BI och SAP, gärna i roller med fokus på dataanalys och rapportutveckling
Starka kunskaper i datavisualisering, datamodellering och integration mellan system
Erfarenhet av processutveckling och projektarbete inom affärssystem är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Personliga egenskaper - Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad teamspelare Du är analytisk, noggrann och strukturerad
Nyfiken och initiativtagande med förmåga att utmana etablerade arbetssätt
Kommunikativ och pedagogisk, med lätt för att samarbeta och bygga relationer
Lösningsorienterad och flexibel med starkt affärsfokus
Arbetar gärna självständigt men också i team för att nå gemensamma mål
Vi erbjuder - Konsultuppdrag med Power BI och SAP i Solna Trygg anställning som konsult via Andara med möjlighet till förlängning
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och attraktiva arbetsvillkor
Modern arbetsmiljö i centrala Solna, nära kommunikationer
Möjlighet till hybridarbete upp till två dagar/vecka
Stöttande konsultchef, teamluncher och återkommande konsulträffar
Anställningsvillkor och ansökan - Power BI och SAP Specialist Solna Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse. Konsultuppdrag på 12 månader, med stor möjlighet till förlängning
Placeringsort: Solna, hybridlösning möjlig
Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna vår konsultchef Ellinore Pereira på ellinore.pereira@andaragroup.se
.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att stärka vårt team med din expertis inom Power BI och SAP! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellinore Pereira ellinore.pereira@andaragroup.se Jobbnummer
9592116