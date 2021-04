Postsorterare sökes för deltidsuppdrag omgående! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Vaktmästarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Vaktmästarjobb / Linköping2021-04-15Vi söker dig som är studerande och vill jobba extra med postsortering under eftermiddagar. Är du den vi söker?Vi har fått den stora äran att hjälpa till med postsorterare till Nordens ledande företag inom logistiklösningar. Arbetsuppgifterna består av postsortering under eftermiddagar med uppstart redan torsdag 29 april tom. v.26.Du kommer att vara anställd som konsult hos oss på StudentConsulting och vara uthyrd till vår kund. Arbetstiderna är förlagda vardagar 13:30-15:00, eventuellt något längre arbetstid vid behov.2021-04-15Du ska vara nogrann och positiv som personDu ska vara ostraffad, utdrag ur belastningsregister kan förekomma för tjänsten.God kommunikationsförmåga i det svenska språketÄr du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Studentconsulting Sweden AB (Publ)5692658