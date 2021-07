Postdoktor Till Upsc, Umeå - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Umeå

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se. Mekanik och dynamik av cell till celladhesion i växter2021-07-07Cell till cell adhesion är en av de mest grundläggande egenskaperna hos multicellulära organismer. Förutom att vara nyckeln till sammanhållningen hos en multicellulär organism, spelar den också en mycket viktig roll i fenomenet cell till cellkommunikation eller morfogenes. Även om cell till cell adhesion har studerats mycket i djur och har lett till ett antal stora upptäckter, är fenomenet väldigt lite känt hos växter.Projektet bygger på tidigare arbete med genetik (Verger et al., 2016, Development, Doi: 10,242 / dev132308) och mekanik (Verger et al., 2018, eLife, doi: 10.7554 / eLife.34460) av celladhesion i växter.Kandidaten måste ha en doktorsexamen, helst inom molekylär-, cell- eller utvecklingsbiologi. Den sökande ska ha erfarenhet av att arbeta med cellväggars kemiska sammansättningsmetoder och biomekaniska metoder (mekaniska stimuleringar och mätningar). Tidigare erfarenhet av molekylärbiologi, konfokalmikroskopi, kvantitativ bildanalys och arbete med Arabidopsis thaliana krävs och expertkunskap inom växtcytoskelett, växtcellväggsbiologi och mekanisk avkänning är mycket önskvärd.Kandidaten förväntas ha goda sociala färdigheter och förmåga att utföra forskning självständigt såväl som i team. Anställningen vänder sig främst till juniora forskare med krav på en godkänd doktorsexamen, inom ett för tjänsten relevant ämne, innan ansökningstidens utgång.Placering:UmeåAnställningsform:Tidsbegränsad anställning 24 månader.Omfattning:100%2021-10-011) Ett personligt brev (max en sida). 2) Ett C.V. 3) Kontaktuppgifter till två referenspersoner, som kan bekräfta den sökandes kvalifikationer.Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-15.