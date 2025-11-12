Postdoktor till Institutionen för elektro- och informationsteknik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Postdoktor i elektroteknik med inriktning trådlös kommunikation till Institutionen för elektro- och informationsteknik
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta vid Institutionen för elektro- och informationsteknik och där primärt vid Avdelningen för kommunikationsteknologi.
Avdelningen har 8 seniora forskare och ca 20 doktorander som arbetar med trådlös kommunikation i vid mening, med aktiviteter som spänner från kommunikationsteori till kanalmätningar/-modellering och implementering av avancerade testbäddar. Din forskning kommer huvudsakligen utföras inom ett stort projekt där teoretisk och experimentell forskning ingår. Projektets övergripande mål är att bygga och demonstrera egenskaperna hos fullt digitaliserade stora intelligenta ytor (Large Intelligent Surfaces).
Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsämnet för tjänsten är utveckling av strategier för distribuerad processning och distribuerade algoritmer för stora intelligenta ytor, innefattande såväl basbandsprocessning som synkronisering mellan multipla antenn-arrayer. Särskilt ingår metodutveckling för kompensering av icke-ideala systemkomponenter och synkronisering. Utvecklade metoder kan verifieras experimentellt och testas i den testbädd som utvecklas för stora intelligenta ytor vid institutionen.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskole-pedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Inom stora intelligenta ytor-projektet förväntas du utföra forskning tillsammans med projektteamet inom ett urval av områden, inkluderande:
Utveckling av strategier och algoritmer för distribuerad basbandsprocessning.
Utveckling av kalibrerings- och synkroniseringsmetoder och protokoll.
Bidra till konstruktion och kontinuerlig utveckling av den testbädd som byggs i projektet.
Utföra analytiska och simuleringsbaserade utvärderingar av kandidatalgoritmer och protokoll för testbädden.
Utvärdera och utveckla konceptet stora intelligenta ytor i realistiska miljöer, genom att använda testbädden som utvecklas i projektet som experimentell plattform.
I arbetsuppgifterna ingår även:
Undervisning på grund- och forskarnivå.
Handledning av examensarbeten och doktorander.
Administration relaterade till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Dokumenterad kunskap inom analys och design av processning för stora intelligenta ytor, med prioritet för synkronisering och kompensation av icke-ideala systemkomponenter.
Erfarenhet av utveckling av distribuerade algoritmer.
Erfarenhet av design och analys av trådlösa system, inkluderande antennsystem, basbandsprocessning och systemsimuleringar.
Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra forskare.
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
