Postdoktor Till Influx

2025-09-30
Stockholms Resilienscentrum (SRC) är ett ledande internationellt centrum för hållbarhetsvetenskap vid Stockholms universitet.
Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med samhällsaktörer. SRC är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien. Centret har cirka 160 anställda.
Mer information finns på: https://www.stockholmresilience.org/.
Projektbeskrivning
Postdoktorn kommer att arbeta i det Europeiska forskningsrådets (ERC) Starting Grant-projekt INFLUX: Emerging pests and pathogens as a novel lens for unravelling social-ecological cascades. Nya skadegörare och patogener (EPPs) - inklusive infektionssjukdomar hos människor, växter eller boskap samt jordbruksskadegörare - är en växande utmaning som kan orsaka omfattande sociala och ekologiska förändringar. INFLUX syftar till att förstå hur chocker och styrningsutmaningar kopplade till EPPs sprider sig över tid, rum och skala i social-ekologiska system, samt hur dessa kan hanteras för att bidra till hållbar utveckling.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Denna anställning fokuserar på att analysera drivkrafter och konsekvenser av EPPs genom storskalig analys av nyhetsmedia och förekomstdata. Arbetet kombinerar text- och dataanalys med jämförande metoder för att identifiera mönster, drivkrafter och konsekvenser av EPPs. Exempel på forskningsfrågor är:
- Vilka drivkrafter lyfts fram i samband med utbrott av EPPs, och hur skiljer de sig åt mellan olika sammanhang?
- Hur sprider sig konsekvenser av EPPs mellan ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner?
- Hur kan nyhetsrapportering och förekomstdata kombineras för att förstå EPPs dynamik bättre?
Arbetet innebär även nära samarbete med övriga INFLUX-forskare, utveckling av databaser, publicering av högkvalitativ forskning samt viss handledning av doktorander.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett relevant område (t.ex. hållbarhetsvetenskap, miljövetenskap, ekologi, geografi, epidemiologi, datavetenskap). Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet relevant för tjänsten. Vi söker en kandidat med flera av följande kvalifikationer:
- Erfarenhet av datadriven analys såsom textmining, språkteknologi eller nätverksanalys.
- Förmåga att samla in, hantera och strukturera heterogena dataset (t.ex. nyhetsmedia, artförekomster) enligt god praxis.
- Dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning och formulera egna forskningsidéer inom ramen för ett större projekt.
- Vetenskapliga publikationer inom relevanta områden såsom EPPs, datavetenskap eller social-ekologiska system.
- Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete och/eller jämförande forskningsansatser.
- Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift (svenska är inget krav).
Vi söker en motiverad kandidat som är ansvarstagande, samarbetsvillig och trivs med att arbeta både självständigt och i tvärvetenskapliga team.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Peter Søgaard Jørgensen, mailto:peter.sogaard.jorgensen@su.se
Ersättning
Individuell lönesättning
