Postdoktor till forskargruppen för systemvirologi
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för translationell medicin / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-06-29
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Om forskargruppen
Gruppen för systemvirologi är placerad vid institutionen för translationell medicin och leds av docent Joakim Esbjörnsson. Gruppen använder olika experimentella och bioinformatiska metoder för att kombinera experimentella och kliniska data för att förklara hur virus etablerar infektion och interagerar med sin värdmiljö. Mer specifikt används olika experimentella modellsystem för att i detalj studera hur virus-värdinteraktioner reglerar patogenes. Forskningen baseras därför ofta på komplexa och mångfacetterade (ofta longitudinellt insamlade) data som kräver avancerad biostatistik och modellering. Dessutom utvärderas identifierade viktiga markörer och regulatorer av sjukdomsprogression, och deras potential för nya behandlingar eller vacciner, funktionellt i olika mänskliga cell- och vävnadsmodellsystem. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning:
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi strävar efter en arbetsplats som uppfattas som utvecklande och stimulerande för alla anställda, och vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetstillfredsställelse, utveckling och delaktighet för alla anställda. Vi värnar om både fysisk säkerhet och den psykosociala arbetsmiljön.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.
I rollen som postdoktoral forskare kommer du att ha en nyckelroll i vidareutvecklingen av ett modellsystem baserad på human sekundär lymfoid vävnad (tonsillvävnad) som sedan tidigare har etablerats i laboratoriet. Mer specifikt omfattar arbetsuppgifterna dissektion och mikrotom-snittning av vävnad, monitorering och optimering av vävnadsodling, kryostatsektionering, vävnadsinfärgning, samt analys med ELISA och FACS. Efter optimering kommer vävnaden att infekteras med virus och viruspatogena effekter studeras med hjälp av olika molekylärbiologiska och cellbiologiska tekniker (t.ex. baserade på cellodling, virustitrering, qPCR och immunofluorescens). Den genererade datan kommer att analyseras och presenteras genom programvara som R och Adobe Illustrator, sammanställas i rapporter och slutligen genom att skriva manuskript som skickas in till vetenskapliga tidskrifter för granskning och publicering. Under anställningsperioden förväntas även aktivt deltagande i gruppmöten och projektpresentationer (inklusive egna presentationer).Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
För anställningen krävs:
doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.
Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.
god förmåga att utveckla och genomför forskning av god kvalitet.
pedagogisk förmåga.
relevant erfarenhet inom cellbiologi, molekylärbiologi (främst PCR-baserade tekniker) och virologi.
utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
vi söker dig som är noggrann, självgående och planerar och genomför ditt arbete självständigt. Du bör ha förmågan att arbeta i ett högt tempo och fatta agila beslut, baserade på evidens och med en god balans mellan tempo, kvalitet och risk. Engagemang för att leverera högkvalitativa resultat, hantera utmaningar och fokusera på det som skapar värde. Driven av att kontinuerligt utvecklas, lära sig nya saker, bygga kompetens och dela kunskap. Samarbetsvillig och öppen i sina arbetssätt.
Meriterande för anställningen är:
främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdatum.
kunskap om virus-värd-interaktioner och hur dessa relaterar till sjukdomsutveckling.
publikationer i välrenommerade tidskrifter inom ämnet virologi.
Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
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Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på två år, 100 % med startdatum 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Malmö.
Anställning som postdoktor är tidsbegränsad till minst två år, max tre år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Wallenberg Lab, Inga Marie Nilssons gata 53 (visa karta
)
214 01 MALMÖ Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för translationell medicin Kontakt
HR-partner
Sarah Quist sarah.quist@med.lu.se +4640391055 Jobbnummer
9983080