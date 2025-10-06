Postdoktor inom utvecklingsbioprocess för resurser
Kungliga Tekniska Högskolan / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Klustret för miljöbioteknik vid avdelningen för industriell bioteknik söker en högmotiverad postdoktor för att bedriva forskning inom området resursåtervinning.
Kandidaten kommer att delta i ett antal EU- och nationellt finansierade projekt, främst inom valorisering av avfalls- och restströmmar för produktion av mervärdesprodukter såsom flyktiga fettsyror och biogas. Dessa arbeten omfattar bioproduktionsprocessen, mikrobiell ekologianalys samt separering och rening av bioprodukterna. Arbetet omfattar både bioproduktionsprocessen samt separation och rening av bioprodukterna. Arbetet innebär samarbete med andra akademiska och industriella partners.
Kandidaten förväntas skriva vetenskapliga artiklar, tekniska rapporter och även presentera resultaten muntligt för den vetenskapliga gemenskapen och allmänheten. Arbetet kan också omfatta undervisning och handledning av grundutbildnings- och forskarstudenter.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen (frivillig att ta med i svenska annonsen)
- Frivilligt att skriva ytterligare punkter kring vad KTH eller den specifika anställningen erbjuder eller gör oss unikahttps://www.kth.se/om/jobba-pa-kth/kth-din-framtida-arbetsplats-1.49050
samt våra https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth/kth-en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom miljöbioteknik, miljöteknik, bioteknik eller annat närliggande område. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- Experimentell forskningsexpertis inom bioreaktordrift och optimering
- Experimentell forskningskompetens inom avloppsrening och/eller andra avfallsströmmar
- Experimentell forskningskompetens inom omik och integration av omikdata i bioprocesskontrol
- Kandidaten måste ha stark vetenskaplig skrivförmåga, visad genom publikationer i internationella peer-review-granskade tidskrifter.
- Kandidaten ska ha god kommunikationsförmåga och behärska engelska väl både i skrift och tal, eftersom vi arbetar i en internationell forskningsmiljö.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Förmåga att undervisa och handleda studenter på grund- och avancerad nivå.
Som person är du starkt motiverad och har förmåga att arbeta självständigt samt utföra kritiska analyser. Du har en god samarbetsförmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH Kontakt
Zeynep Cetecioglu Gurol E-mail:zeynepcg@kth.se,Tel:+4687908251 Jobbnummer
9542158