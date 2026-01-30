Postdoktor inom syntetisk data för medicinska tillämpningar
Linköpings universitet / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en postdoktor inom syntetisk data för medicinska tillämpningar.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga fokuset för tjänsten är att bedriva forskning inom maskininlärning kopplad till syntetisk data för medicinska tillämpningar. Målet är att utveckla nya maskininlärningsmetoder och andra datadrivna AI-metoder för att kunna skapa bättre och mer rättvis syntetisk data. Forskningen kommer bedrivas i nära samarbete med forskare inom medicin, statistik och etik.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Den sökande måste uppvisa utomordentliga meriter inom AI/ML samt ha visat excellens i sin forskning. Publikationer i ledande AI/ML-konferenser som AAAI, ICML, IJCAI, och NeurIPS är förväntade. Kunskap och erfarenhet inom syntetisk data, helst inom medicin är meriterande.
Vetenskaplig nyfikenhet och förmåga att tänka självständigt är väsentliga personliga egenskaper. Du förväntas samarbeta med kollegor och samarbeta för att stödja forskargruppens verksamhet. Du måste också ha en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska är en merit.
Vi söker entusiastiska utåtriktade personer till vår tvärvetenskapliga forskargrupp. Du ska tycka om att arbeta som en del av ett team och vara villig att lära av dina kollegor och att i gengäld dela din kunskap och erfarenhet med dem. Du kommer också att uppmuntras att bidra till utbildning av juniora gruppmedlemmar och att samarbeta med andra gruppmedlemmar i olika projekt.
Motivera i ditt personliga brev varför du är intresserad av tjänsten och varför du är särskilt lämpad för den.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Du kommer jobba i labbet för Reasoning and Learning (ReaL) vid avdelningen för Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem (AIICS) vid institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköping universitet.
Linköpings universitet (LiU) är ett centrum for forskningsexcellens inom AI med stark och bred forskning och utbildning inom AI, både från ett tekniskt och ett interdisciplinärt perspektiv. Koordinator för TrustLLM ett stort EU-projekt för att utveckla tillitsfulla och faktabaserade språkmodeller. Värd för Sveriges största forskningsprogram Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Wallenberg AI and Transformative Technologies Education Development Program (WASP-ED), samt National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden (NAISS) som inkluderar en EuroHPC (Arrhenius) och en AI-fabrik (Mimer).
Avdelningen för Artificiell Intelligens och Integrerade Datorsystem har högt internationellt anseende för sin forskning inom många områden inom AI som sträcker sig tillbaka till 70-talet. Labbet för Reasoning and Learning forskar huvudsakligen på maskininlärning, slutsatsdragning samt kombinationen av dem med tillämpningar inom till exempel autonoma system, multiagentsystem, samt praktiskt i offentlig och privat sektor
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 februari 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-administratör
Elin Ånell elin.anell@liu.se Jobbnummer
9714432