Postdoktor inom syntes av tvådimensionella material
2026-01-15
Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vi söker en forskare som ska utveckla metoder för att realisera tvådimensionella (2D) material från pulver av keramer. Metoden ska bygga på användande av salter för interkalering såväl som etsning, med fokus på syntes av MXener och metall-baserade 2D-material. Forskaren ska också utveckla metoder för att skala upp relaterad syntes med fokus på hållbara processer.
Du kommer att syntetisera 3D pulverbaserade keramer, samt utföra exfoliering (etsning) av pulvret för att framställa 2D-material i olika former. Du kommer även att genomföra grundläggande studier av materialen (elektroniska och optiska egenskaper).
Centrala arbetsuppgifter inkluderar:
• Utveckla syntesprotokoll för att framställa 2D-material från pulver.
• Utveckla och optimera skalbar syntes av utvecklade material, med visst fokus på hållbara processer.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Du ska ha:
• Doktorsexamen i materialvetenskap, kemi, fysik eller ett relaterat område.
• Dokumenterad erfarenhet av syntes och karakterisering av MAX-faser i pulverform samt deras kemiska exfoliering för att framställa tvådimensionella material.
• Visad förmåga att publicera i högt rankade tidskrifter.
• Du ska också ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Du är genuint intresserad av materialvetenskap och av att jobba i grupp.
Din arbetsplats
Anställningen är placerad vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM). Du kommer att bli en del av en världsledande miljö för materialvetenskap, känd för sitt banbrytande arbete inom 2D- material och funktionella material.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 februari, 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Professor
Johanna Rosén johanna.rosen@liu.se +46 73-461 31 32 Jobbnummer
