Postdoktor inom strukturbiologi av proteinkomplex - Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och h - Biologjobb i Solna

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och h / Biologjobb / Solna2021-06-29KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.Science for Life Laboratory (SciLifeLab, http://www. scilifelab.se/) är ett nationellt centrum för storskalig livsvetenskaplig forskning med en avancerad teknologisk infrastruktur. Vid SciLifeLab utförs multidisciplinär forskning baserad på DNA sekvensering, genexpressionanalys, proteomik, bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Målsättningen är att göra det möjligt för svenska forskare att analysera gener, transkript och proteiner i olika organismer i avsikt att klarlägga molekylära mekanismer relaterade till hälsa och miljö. Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik.2021-06-29Paul Hudsons forskargrupp på CBH-skolan forskar om metabolismen hos fotosyntetsiska bakterier. En del av vår forskning är i samarbete med Alexey Amunts (Stockholm Universisty) och är riktad på att bestämma struktur av proteinkomplexer hos dessa bakterier. Detta gör vi i samarbete med SciLifeLabs Cryo-EM facility. Projektet fokuserar på cryo-EM och utveckling av strukturbestämning av bioenergetiska proteinkomplex.Arbetet innebär följande uppgifter:- Planering och genomförande av forskningsexperiment.- Analys av experimentdata och rapportering av forskningsresultat.- Skriva vetenskapliga publikationer.- Kommunicera med gruppmedlemmar och medarbetare.- Hjälpa till med övervakning av studenter i laboratoriet.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.- Arbete i Stockholm med närhet till naturen.- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänligen ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).- Sökande skall ha erfarenhet av visualisering av proteinstrukturerMeriterande- Erfarenhet inom experimentella vetenskaper.- Erfarenhet av drift och felsökning av komplexa instrument.- Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska, detta då du arbetar i en internationell miljö.- Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk förmåga.- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhetFör att trivas och lyckas i rollen har du en utpräglad förmåga att arbeta med flera parallella projekt. Du är självgående, tar egna initiativ och mål- och resultatinriktad. Du har god samarbetsförmåga, detta är viktigt eftersom du har många kontakter i ditt dagliga arbete.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Fackliga representanterDu hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).Om anställningenAnställningen gäller tillsvidare dock längst två år.En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid, 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-14Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och h5837493