Postdoktor Inom Sers-Baserad Biosensing För Diagnostik Av Sårinfektioner
2026-01-22
Bli en del av ett tvärvetenskapligt forskarteam som utvecklar nästa generations spektroskopiska diagnostik för sårvård.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att ha en ledande roll i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att utveckla avancerade SERS-baserade diagnostiska teknologier för snabb detektion och karakterisering av sårinfektioner. Arbetet kombinerar materialutveckling, spektroskopi och biomedicinsk validering i kliniskt relevanta miljöer.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Designa, framställa och optimera högpresterande plasmoniska nanostrukturer och SERS-substrat för sensing i komplexa biologiska matriser
• Genomföra praktisk insamling av SERS-data från biologiskt och kliniskt relevanta prover, inklusive in vitro-odlade bakterier, experimentella modeller för infekterade sår samt kliniska sårprover i samarbete med kliniska partners
• Utveckla och optimera robusta SERS-baserade mät- och provtagningsstrategier anpassade för heterogena, variabla och proteinrika biologiska miljöer
• Utföra fysikalisk-kemisk och spektroskopisk karakterisering av substratens prestanda, inklusive känslighet, reproducerbarhet, stabilitet och matrixeffekter
• Analysera spektroskopiska data med hjälp av multivariat statistik och maskininlärningsbaserade metoder i nära samarbete med dataanalytiker
• Arbeta aktivt i tvärvetenskapliga samarbeten som spänner över spektroskopi, mjuk materia och nanomaterial, mikrobiologi samt klinisk sårforskning
• Bidra till författande av vetenskapliga publikationer av hög kvalitet konferensbidrag samt deltagande i internationella forskningsnätverk
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har doktorsexamen inom fysik, fysikalisk kemi, materialvetenskap, nanoteknik, spektroskopi eller närliggande område, samt dokumenterad, praktisk forskningserfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
• Ramanspektroskopi och/eller ytförstärkt Ramanspektroskopi (SERS), inklusive experimentell datainsamling och analys
• Design, syntes och karakterisering av plasmoniska eller oorganiska nanopartiklar för optiska eller sensorbaserade tillämpningar
• Nanostrukturerade material eller mjuk materia för biosensing eller biointerfacing.
Den framgångsrika kandidaten förväntas uppvisa vetenskaplig excellens samt förmåga att självständigt planera, genomföra och tolka avancerade experiment, inklusive erfarenhet av arbete med komplexa, heterogena eller biologiskt relevanta prover.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av:
• Biosensorer eller diagnostiska teknologier för biomedicinska eller kliniska tillämpningar
• Spektroskopi applicerad på mikrobiologiska system eller infektionsrelaterade prover
• Multivariat dataanalys, maskininlärning eller AI-baserade metoder för spektral data
• Tvärvetenskapliga samarbeten, inklusive samverkan med mikrobiologer eller kliniker
Du är en ambitiös och mycket motiverad forskare med stark analytisk förmåga och tydlig drivkraft mot forskning med hög genomslagskraft. Du arbetar självständigt men trivs i samarbetsinriktade, tvärvetenskapliga miljöer. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska är ett krav, liksom förmåga att aktivt bidra till internationella samarbeten och vetenskaplig kommunikation på hög nivå.
Din arbetsplats
Anställningen är placerad vid Avdelningen för Biofysik och bioteknik, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet. Du kommer att ingå i Laboratory of Molecular Materials (m2lab), en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på bioresponsiva material och avancerade diagnostiska system.
Information om arbetsplatsen:https://liu.se/organisation/liu/ifmhttps://liu.se/en/research/m2lab
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Professor
Daniel Aili daniel.aili@liu.se +46 734 618 984
