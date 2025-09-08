Postdoktor inom reglerteknik och optimal transportteori
2025-09-08
Projektbeskrivning
I detta projekt kommer den valda kandidaten att ansluta sig till oss för att arbeta med teori och beräkningsmetoder för optimal transport, med fokus på tillämpningar inom reglerteori eller signalbehandling.
Optimal transport är en matematiskt rik teori för att jämföra sannolikhetsfördelningar och har nyligen utvecklats till ett kraftfullt verktyg för tillämpningar inom reglerteori och maskininlärning. Med utgångspunkt i dessa framsteg kommer vi att utveckla ny teori och algoritmer för optimal transport, med inriktning på tillämpningar som kan inkludera styrning av multiagentsystem, inversa problem och nätverksdataanalys. De exakta detaljerna i forskningsprojektet bestäms i dialog mellan postdoktorn och handledaren.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
En postdoktoral forskare kommer att ägna största delen av sin tid åt forskning. Det finns möjlighet att delta i undervisning (upp till 20%).
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i tillämpad matematik eller reglerteknik, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i tillämpad matematik, reglerteknik,. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Sökanden måste ha en stark bakgrund inom matematik. Erfarenhet inom ett eller flera av följande ämnen är värdefull: optimal transportteori, reglerteknik, optimering, dynamiska system, signalbehandling, systemidentifiering, maskininlärning.
Du förväntas att ha publikationer
i ledande tidsskrifter inom reglerteknik och tillämpad matematik;
och/eller toppkonferenser inom maskininlärning.
Kunskaper i programmering krävs.
Du förväntas kunna undervisa på engelska. Utmärkta kunskaper i talad och skriftlig engelska är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Som person är du kreativ, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Vid urval bland sökande kommer vi att bedöma deras förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt, att samarbeta med andra, att ha ett professionellt förhållningssätt och att analysera samt arbeta med komplexa problem. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan måste innehålla:
Ett curriculum vitae (CV),
En kopia av relevanta betygsdokument (översatta till svenska eller engelska),
En publikationslista,
Upp till fem utvalda publikationer i elektroniskt format,
En forskningsbeskrivning som beskriver din tidigare och nuvarande forskning (max 1 sida) och ett förslag till framtida aktiviteter (max 1 sida),
Kontaktinformation för två referenser,
Alla sökande bör ange det tidigaste möjliga startdatum för anställningen.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde april 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Isabel Haasler, isabel.haasler@it.uu.se
, Website: Isabel Haasler
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2026, UFV-PA 2025/2652.
Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2026, UFV-PA 2025/2652.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
