Postdoktor inom patienters egenmonitorering och digital vård
2025-10-15
Postdoktor inom digital vård
Vill du arbeta med forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin, klinisk psykologi samt e-hälsa och hälsodata. Forskningen bedrivs inom 16 forskargrupper. Mer information om institutionen finns på https://www.uu.se/institution/kvinnors-och-barns-halsa/.
Anställningen är placerad i https://www.uu.se/institution/kvinnors-och-barns-halsa/forskning/enheten-digital-halsa-och-mental-halsa/path---e-halsa-och-halsodata
i samverkan vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Forskning kring digital vård är ett interdisciplinärt forskningsfält som omfattar forskning med ett fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård och inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdkvalitet. Området inkluderar studier kring behov, design, implementering och utvärdering av e-hälsa i många olika kontexter, med många olika intressenter, och en bredd av forskningsmetoder.
Den person som vi söker kommer att arbeta med olika forskningsprojekt, bland annat med fokus på patienters (framförallt ungdomar och deras vårdnadshavares) tillgång till sin journal via nätet, och hur patienter kan ta en mer aktiv roll i identifiering av och hantering av felaktigheter eller saknad information i journalen. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskare överse rekrytering och deltagande; medverka i insamling av både kvantitativa data (framförallt enkätstudier) och kvalitativa data i form av observationer och intervjuer; delta i analys av insamlade data; samt att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data. Forskningen kommer i huvudsak att genomföras i Sverige. Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig produktion inom digital hälsa. Även undervisning ingår i arbetsuppgifterna, dock max 20% av arbetstiden.Kvalifikationer
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området hälsoinformatik, alternativt implementeringsforskning med fokus på digitala verktyg i vården eller närliggande ämne. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Tidigare forskning och erfarenhet kring patienters tillgång till sin journal, framförallt vad gäller ungdomar och deras föräldrar, samt erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod är ett krav för tjänsten. Då undervisning ingår i arbetsuppgifterna krävs att den sökande har en grundläggande högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor.
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsten, den sökande bör vara strukturerad, analytisk, noggrann, och ha god samarbetsförmåga.
Meriterande
- Erfarenhet av samarbete i större forskningsprojekt
Ansökningsförfarande
Det är önskvärt om din ansökan är skriven på engelska och innehåller följande dokument:
- Ditt Curriculum Vitae
- Kopior på dina examensbevis
- Din avhandling
- Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
- Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde december 2025 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare och professor Maria Hägglund, maria.hagglund@uu.se
och 018-471 6257
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober 2025, UFV-PA 2025/3067.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
