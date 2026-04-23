Postdoktor inom neurodegenerativa sjukdomar
Molekylär Geriatrik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är verksam vid Rudbecklaboratoriet. Vår forskning är inriktad mot behandling och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Alzheimer sjukdom är idag den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och fler kommer att drabbas då livslängden i befolkningen ökar. Det finns därför ett stort behov av både nya terapier som är riktade mot the patologiska förändringar som orsakar Alzheimers sjukdom, och vidare, att tillförlitligt och icke-invasivt kunna diagnostisera Alzheimers sjukdom, följa sjukdomsutvecklingen i hjärnan och mäta graden av läkemedelseffekt vid behandling. Projektet fokuserar på att med laborativt arbete in vitro, i cell-modeller och in vivo i sjukdomsmodeller utveckla antikroppsbaserade terapier och diagnostik vid Alzheimers sjukdom.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i farmaci, farmaceutisk kemi, biokemi, bioteknik, farmakokinetik eller närbesläktat område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Tidigare erfarenheter av självständigt arbete med studier av läkemedelsdistribution till hjärnan i både cell- och djurmodeller är ett krav. God kunskap kring blodhjärnbarriärens biologi och tidigare forskning kring dess roll för läkemedelstransport till hjärnan är ett krav. Erfarenhet av biokemiska metoder såsom ELISA, Western blot och immunhistokemi för analys av proteinegenskaper och proteinnivåer i biologiska prover är ett krav. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskilt meriterande är forskningserfarenhet inom neurodegenerativa sjukdomar, speciellt Alzheimers sjukdom och neuroinflammation. Det anses också meriterande om den sökande har erfarenhet av arbete med radioaktivitet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2026, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) som beskriver sökandens forskningsintressen, aktuellt curriculum vitae (CV), med publikationsförteckning, kopior på examensbevis för alla erhållna högre examina, samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.
Urvalsprocessen Urval av sökande sker enligt följande kriterier, uppfyllande av behörighetskrav, tidigare forskningserfarenheter inom området samt personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2026, UFV-PA 2026/1143.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivare Uppsala Universitet
Uppsala University, Department of Public Health and Caring Sciences Kontakt
Professor
Dag Sehlin dag.sehlin@uu.se
