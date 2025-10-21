Postdoktor inom naturgeografi
Vill du arbeta med glaciärer, maskininlärningsemulatorer och digitala tvillingar, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner med cirka 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.geo.uu.se/
Den utlysta tjänsten är inom forskningsprogrammet luft- vatten- och landskapslära (https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/luft--vatten--och-landskapslara)
som samlar forskning och utbildning inom hydrologi, meteorologi, miljöanalys och naturgeografi. Forskningen inom naturgeografi har ett huvudintresse i kalla miljöer, med ett primärt fokus på glaciologiska ämnen, men även andra aspekter av kryosfären.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta i TerraDT-projektet som finansieras av Europeiska kommissionen (http://www.terradt.eu).
Kopplat till Destination Earth (DestinE)-initiativet, som skapar avancerade digitala tvillingar av jorden, förbättrar TerraDT modelleringen av jordsystemet för att bättre förstå och förutsäga klimatförändringar. Den postdoktorala forskaren kommer att bidra till utvecklingen av en ny digital tvillingkomponent för landis, som kommer att kopplas till ICON-klimatmodellen. Isflödet kommer att simuleras med den dynamiska modellen Elmer/Ice, för vilken nya gränsmodeller för glidning och kalvning kommer att testas. Dessutom kommer en ny Full-Stokes-emulator att utvecklas, som kommer att accelerera modellinitialisering och tjockleksuppskattning (genom inversa metoder) samt osäkerhetskvantifiering. Glaciärer i Svalbard skärgård kommer att användas som testfall, men även storskaliga tillämpningar på Grönland och Antarktis förväntas.
Postdoktorstjänsten är tidsbegränsad i upp till 3 år, med tidigast start i januari 2026. Den postdoktorala forskaren kommer att vara baserad i Uppsala och samarbeta nära med kollegor i Helsingfors (CSC) och Hamburg (MPI och DKRZ). Det kan finnas möjligheter att delta i glaciärfältarbete.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i naturgeografi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i naturgeografi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Vidare söker vi sökande med tidigare erfarenhet av att arbeta med glaciärer, dynamisk modellering av is, inversa problem och användning av maskininlärning/emulatorer.
Sökanden måste behärska engelska i både muntlig och skriftlig form och ha dokumenterad erfarenhet av att publicera forskning i vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning. Sökanden ska kunna formulera forskningsfrågor, genomföra forskning och publicera resultaten självständigt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Eftersom sökanden sannolikt kommer att delta i glaciärfältarbete är tidigare erfarenhet av fältarbete på glaciärer meriterande. Dessutom värderas programmeringskunskaper i Python eller liknande. Slutligen är erfarenhet med spatial analysprogramvara (t.ex. QGIS eller ArcGIS) meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad upp till 3 år enligt centralt kollektivavtal. Sista anställningsdag är 2028-12-31. Anställningsomfattning: 100 %. Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Ward van Pelt, mailto:ward.van.pelt@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2025, UFV-PA 2025/3156.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
