Postdoktor inom materialmodellering av kemisk stabilitet i batterier.
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2026-01-13
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://kemi.uu.se/angstrom. https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.
Arbetsuppgifter
Denna postdoktorstjänst är en del av AFLOW-konsortiet, finansierat av Energimyndigheten, och fokuserar på materialmodellering av kemisk stabilitet i vattenbaserade organiska redoxflödesbatterier. Huvudmålet är att utveckla en molekylär förståelse av elektrolytnedbrytning och att förutsäga kemisk stabilitet genom att konstruera reaktionsnätverk baserade på densitetsfunktionalteori och frienergiberäkningar i explicit lösningsmedel. Postdoktorforskningen kommer att använda maskininlärningsaccelererade metoder genom hela arbetsflödet, bidra till utvecklingen av nya beräkningsverktyg och implementera dessa på en molnbaserad plattform. Arbetet kommer att bygga en bro mellan grundläggande elektrokemisk reaktivitet och praktisk elektrolyt- och materialdesign, och därigenom direkt bidra till förbättrad livslängd och tillförlitlighet hos vattenbaserade organiska redoxflödessystem. Projektet innebär nära samarbete med partners inom AFLOW-konsortiet och inkluderar möjlighet till en kortare forskningsvistelse vid Compular AB, där postdoktorn kommer att arbeta med industrirelaterade modelleringsarbetsflöden och tillämpningsnära frågeställningar.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden.
Kvalifikationskrav:
Doktorsexamen i Kemi eller Fysik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.
Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.
Den sökande ska ha:
- Kandidaten måste ha utmärkta förmågor i skriftlig och muntlig engelska.
- Erfarenhet av DFT-baserade molekyldynamiksimuleringar och frienergiberäkningar (t.ex. metadynamik och frienergi-perturbation) i kondenserade fas-system.
- Programmeringskunskaper i Python.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Tidigare erfarenhet av kinetisk Monte Carlo.
- Tidigare erfarenhet av maskininlärningstillämpningar inom molekylär modellering, inklusive erfarenhet av minst tre av följande Python-bibliotek: TensorFlow, PyTorch, JAX, RDKit.
- Tidigare erfarenheter av kodning med Github.
- Tidigare erfarenhet av molnbaserade plattformar.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Chao Zhang (chao.zhang@kemi.uu.se
and +4618-471 3721), Dr. Rasmus Andersson (rasmus@compulartech.com
)
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-12, UFV-PA 2026/82.
