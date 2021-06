Postdoktor inom klimatforskning - Umeå universitet, Medicinska fakulteten - Biologjobb i Umeå

Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Biologjobb / Umeå2021-06-29Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 - en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.ProjektbeskrivningInstitutionen för medicinsk kemi och biofysik söker en postdoktor i 2 år för att utforska hur klimatförändringar långsiktigt påverkar växter.Forskningen kommer att genomföras vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik som erbjuder en stimulerande och internationell forskningsmiljö.Vi söker en postdoktor för ett projekt som använder NMR spektroskopi inom biogeokemi hos elementen kol och väte. Inom kols biogeokemi är ett centralt glapp i forskningen hur växter på lång sikt interagerar med CO2 ökningen i atmosfären. I en interdisciplinär miljö med växt- och jordforskare kommer du att jobba främst med intramolekylära fördelningar av tunga isotoper - s.k. isotopomerer - för att belysa interaktioner mellan CO2 och växter under gångna århundraden (New Phytologist 2020, doi: 10.1111/nph.16866). Isotopomer mönster speglar isotop fraktioneringar inom metabolismen, därför är de ett unikt verktyg för att koppla enzymreglering med globala ämnesflöden (Plant, Cell, Environment 2021, doi: 10.1111/pce.14043). Vi använder manipulations-experiment för att definiera samband mellan förekomsten av isotopomerer och metabol reglering. Dessa samband används sedan för att tolka isotopomerdata hos metaboliter som extraheras från historiskt växtmaterial såsom trädringar eller herbariumprover, och för att identifiera hur metabolismen påverkas av miljöförändringar under årtionden.2021-06-29Arbetsuppgifterna består bland annat av att:Tillverka prover för NMR analys med kemiska metoderGenomföra avancerade kvantitativa NMR experimentAnalysera NMR data för att ta fram isotopomera mönsterTolka resultat baserad på isotopeffekter och långtida fysiologiska förändringarKandidaten ska ha en doktorsexamen eller motsvarande inom kemi eller relaterad disciplin. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.Vi söker högmotiverade sökande med erfarenhet av organisk kemi eller biokemi.Tidigare erfarenhet inom NMR, organisk syntes, växtfysiologi, eller tillämpningar av stabila isotoper är meriterande.Den sökande ska också ha ett utpräglad intresse av interdisciplinär forskning. En bra förmåga att ta initiativ och att fungera både självständigt såväl som i en internationell grupp krävs, liksom utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska.Ansökan ska innehålla:ett brev som beskriver din vetenskapliga bakgrund och motivation till denna forskning (max en A4-sida),ett CV med fullständig publikationslista,kopior av relevant examensbevis,namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner.Ansökan ska vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast 2021-07-04. Vi välkomnar din ansökan!Anställningen är på heltid samt tidsbegränsad på 24 månader. Tillträde 2021-08-01 eller efter överenskommelse.InformationFör ytterligare information om detta projekt, vänligen kontakta Jürgen Schleucher på jurgen.schleucher@umu.se Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-04Umeå universitet, Medicinska fakulteten5837502