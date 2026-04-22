Postdoktor inom instrumentutveckling för synkrotronapplikationer
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2026-04-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström i Uppsala
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida. (https://kemi.uu.se/angstrom)
Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en postdoktoranställning är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden.
Forskningsprojektet avser utveckling av en snabb röntgenljusmodulator för användning vid synkrotronanläggningar. Syftet med modulatorn är att möjliggöra tidsupplösta mätningar på nanosekundsskalan, baserade på kontinuerliga (steady-state) tekniker. Modulatorn kommer att testas vid MAX IV, Elettra och andra synkrotronanläggningar.
Projektet finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning. En mer detaljerad beskrivning finns tillgänglig på:https://strategiska.se/forskning/pagaende-forskning/instrument-technique-and-method-development-2024/projekt/14310/
Anställningen består huvudsakligen (>80 %) av forskningsarbete, inklusive handledning av master- och doktorandstudenter, med möjlighet till undervisning och administrativa uppgifter.
Projektet genomförs i samarbete med företaget Sectris AB (https://sectris.tech)
och bedrivs inom forskargruppen i fysikalisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström.
Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha:
• Doktorsexamen, eller motsvarande, i fysik, kemi, ingenjörsvetenskap eller närliggande område, med erfarenhet inom relevanta områden. Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten för anställningsbeslutet. I första hand kommer sökande som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång att beaktas. Tidsramen om tre år räknas från sista ansökningsdag. På grund av särskilda skäl kan examen ha avlagts tidigare. Den treåriga perioden kan förlängas vid exempelvis sjukdom, föräldraledighet, fackliga uppdrag eller liknande.
• Minst två års forskningserfarenhet inom praktisk (hands-on) utveckling av experimentella tekniker.Erfarenhet begränsad till instrumentansvar eller underhåll eller enbart dataanalys eller modellering är inte tillräcklig. Erfarenhet av röntgentekniker eller hantering av synkrotronstrålning prioriteras.
• Starkt intresse för grundläggande fysikalisk-kemiska processer
Vid bedömningen av ansökningarna fästs störst vikt vid den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning baserad på vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på det vetenskapliga arbetet än vid antalet publikationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Särskild hänsyn tas till samarbetsförmåga, driv och självständighet, samt hur den sökandes erfarenheter och kompetenser kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och kan bidra till dess framtida utveckling. En samarbetsinriktad inställning och ett positivt förhållningssätt till lagarbete är avgörande, då vi strävar efter en öppen, stödjande och trivsam arbetsmiljö.
Ange om och hur artificiell intelligens har använts i ansökan.
Meriterande kvalifikationer
Företräde ges till sökande som har avancerade kunskaper och/eller praktisk erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
• utveckling av röntgenoptik eller ljusmodulering
• material för röntgenoptik
• spektroskopiska metoder eller instrumentutveckling
• högfrekvent ljusmodulering
• synkrotronbaserad röntgenspektroskopi
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om 2 år med möjlighet till förlängning 1 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Ångströmlaboratoriet, Uppsala.
För ytterligare information om anställningen, kontakta: Luca D'Amario, +46737217100, luca.damario@kemi.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 29 maj 2026, UFV-PA 2026/1279.
Överväger du att flytta till Sverige för att arbeta vid Uppsala universitet? Läs mer om hur det är att arbeta och leva i Sverige.
Om artificiell intelligens används i ansökan ska detta anges genom att lägga till "-1" till ansökningsnumret i rubriken på personligt brev.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
box 256 (visa karta
)
752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström Kontakt
Luca D’Amario luca.damario@kemi.uu.se +46737217100 Jobbnummer
9868806