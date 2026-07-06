Postdoktor inom hälsoekonomi
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2026-07-06
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver utbildning och forskning med fokus på vård, hälsa och människors livsvillkor. Vi utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor med målet att möta samhällets behov av kompetent och engagerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskningen vid institutionen spänner över många områden, men har en gemensam utgångspunkt i personcentrerad och evidensbaserad vård. Vi är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård och detta synsätt genomsyrar både utbildning, forskning och samverkan med hälso- och sjukvården.
Institutionen är en del av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och har sin verksamhet på Campus Medicinareberget med direkt närhet till Sahlgrenska universitetssjukhuset. En miljö som präglas av tvärprofessionellt samarbete, klinisk relevans och hög akademisk kvalitet.
Göteborgs universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.gu.se/jobba-hos-oss
Vi söker en postdoktor som ska ansvara för den hälsoekonomiska delen av ett forskningsprojekt som utvärderar ett personcentrerat chatbotstöd (CHAT-MH) och verka inom den tvärvetenskapliga centrumbildningen DEMSAM för forskning med fokus på personcentrerade arbetssätt, demensvänliga miljöer och bred samverkan.
Läs gärna mer om https://www.gu.se/nyheter/ai-och-psykisk-halsa-hur-kan-chatbotar-bidra-i-psykiatrin
och https://www.gu.se/demsam.
Arbetsuppgifter
Som postdoktorn ansvarar du för planering, genomförande och rapportering av projektens hälsoekonomiska analyser samt samordning av hälsoekonomiska utfallsmått i projekten. Du kommer att arbeta i nära samverkan med forskare inom vårdvetenskap, psykiatri, hälsoekonomi och personcentrerad vård.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
planera och genomföra hälsoekonomiska analyser inom ramen för randomiserade kontrollerade studier (RCT), komplexa interventioner och longitudinella uppföljningsstudier med mixad metod
utveckla modell för hälsoekonomisk utvärdering av personcentrerade interventioner inom psykiatrisk vård samt inom vård och omsorg vid kognitiv sjukdom relaterat till demenssjukdom
analysera resursanvändning, kostnadseffektivitet och patientrelaterade utfall,
bidra till design och genomförande av datainsamling relaterad till hälsoekonomiska utfall,
samverka i tvärprofessionellt forskarteam inom vårdvetenskap, psykiatri och personcentrerad vård,
medverka i vetenskaplig publicering samt nationell och internationell forskningskommunikation,
bidra till forskningsansökningar och utveckling av framtida forskningsprojekt.
Du förväntas bidra aktivt till projektens vetenskapliga utveckling och interdisciplinära samverkan.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor för denna anställning är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
Arvid Wal (visa karta
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405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9993550