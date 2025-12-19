Postdoktor inom gastrointestinal fysiologi
2025-12-19
Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett forskningslaboratorium med fokus på molekylärgenetik och nervkretsar relaterade till smärta och somatosensorik.
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vidare förväntas du ha goda kunskaper om fysiologin hos primära sensoriska afferenter och perifera mekanismer för nociception. Ett krav är även att du behärskar elektrofysiologiska mätningar på enskilda celler samt högkapacitets kalciumavbildning med hjälp av genetiskt kodade kalciumindikatorer (GECI). Dessutom krävs erfarenhet av beteendeexperiment för att studera somatosensorik hos möss, skötsel av muskolonier och underhåll av transgena muskolonier.
Det är särskilt meriterande om du även har erfarenhet av kvantitativ analys av fysiologiska data, arbete med naturprodukter samt kunskap om neuro-immunologiska interaktioner.
Du förväntas behärska engelska flytande i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att anställas i Marcin Szczots forskargrupp vid Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
