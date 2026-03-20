Postdoktor Inom Experimentell Partikelfysik Med Atlas-Experimentet
2026-03-20
Vill du arbeta med data från ATLAS-experimentet för att undersöka Higgsbosonens egenskaper, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.
Institutionen för Fysik och Astronomi utlyser en tvåårig tjänst som postdoktor inom experimentell partikelfysik med ATLAS-experimentet, med inriktning på studier av Higgsbosonens egenskaper, både genom parproduktion av Higgsbosoner tillsammans med två toppkvarkar, samt sökande efter tecken på att Higgsbosonen är en sammansatt partikel ("compositeness"). Uppsala universitet är ett av instituten som var med och bildade ATLAS-experimentet och forskargruppen har många års erfarenhet av att leta efter parproduktion av Higgsbosoner och fenomen bortom partikelfysikens standardmodell.
Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften kommer att vara att ha en ledande roll i utvecklingen av analysmetoder för att söka efter samtidig produktion av två Higgsbosoner och två toppkvarkar i sluttillståndet HH bbbb, samt att utnyttja synergier med scenarier med en sammansatt Higgsboson där två vektorlika kvarkar bildas. Dessutom ingår undervisning på universitetsnivå, handledning av studenter samt att sköta och underhålla ATLAS-experimentet, enligt experimentets riktlinjer. Administration relaterat till undervisning, handledning och forskning kommer också att ingå.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Goda språkkunskaper i talad och skriven engelska är nödvändigt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av arbete med fysik bortom Standardmodellen och/eller studier av parproduktion av Higgsbosoner är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av topp- eller Higgs-till-bb-taggers vid hadronkolliderare.
Referensbrev
Ordna så att två olika personer skickar referensbrev via ACADEMICJOBSONLINE senast sista datum för denna ansökan. Länk: https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/31831
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Elin Bergeås Kuutmann, elin.bergeaas.kuutmann@physics.uu.se
, +46-(0)18 471 3828.
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2026, UFV-PA 2026/848.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
