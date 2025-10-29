Postdoktor inom datoriserad bildbehandling
2025-10-29
Vill du utveckla nya metoder för bildanalys och maskininlärning för precisionsmedicin och kliniskt beslutsstöd? Söker du en arbetsgivare som erbjuder förmånliga arbetsförhållanden? Välkommen att söka anställning som postdoktor inom datoriserad bildbehandling för datadriven precisionsmedicin vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet.
Institutionen för informationsteknologi är ledande inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är Uppsala universitets tredje största institution, med drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. Cirka 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år.
Projektet leds av professor Nataa Sladoje, inom forskargruppen MIDA - Methods for Image Data Analysis - vid Institutionen för informationsteknologi och genomförs tillsammans med andra forskare vid Centrum för bildanalys som utvecklar beräkningsmetoder med särskilt fokus på djupinlärning och bildanalys. Projektet bygger på ett nära samarbete med forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP)vid Uppsala universitet.
Forskningsprojekt
Detta projekt är en del av vårt bredare initiativ att utveckla innovativa, tolkningsbara datadrivna analysmetoder för att avsevärt öka vår förståelse för immuncellers inbördes relationer inom cancerns mikromiljö. Vi kommer att tillämpa dessa analysmetoder på höginformativa multimodala mikroskopidata och utveckla tekniker för att integrera korrelerad strukturell och molekylär analys i den tredimensionella vävnadsrymden. Denna integration kommer att möjliggöra förbättrad förutsägelse av sjukdomsprogression och respons på specifika behandlingar.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Den antagna kandidaten kommer att ägna huvuddelen av sin tid åt forskning.
I arbetsuppgifterna ingår metodutveckling, implementering, datahantering, utvärdering och analys, manuskriptberedning, samt egen karriärutveckling. Att bistå doktorander i forskargruppen med relaterade forskningsuppgifter kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Undervisning i närliggande ämnen (max 20%), inklusive handledning av mastersstudenter, kan också ingå beroende på tillgänglighet och intresse.
Kandidaten förväntas ta en aktiv roll i MIDAs forskningsmiljö och bidra till dess utveckling.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i ett område som är nära relaterat till tjänsten (t.ex. datoriserad bildanalys/bildbehandling, maskinlärning, artificiell intelligens, dataanalys, datavetenskap) eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett område som är nära relaterat till tjänsten. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av bildanalys, maskin- och djupinlärning, inklusive genomförda kurser inom dessa områden, på master- och doktorandnivå, samt förstahandserfarenhet av metodutveckling, implementering, utvärdering och publicering (förstaförfattare) av vetenskapliga artiklar i internationellt erkända tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser.
Vi söker kandidater med:
En stark akademisk bakgrund och en gedigen förståelse för beräkningar och analys;
Kunskaper i programmering i Python och ramverk för djupinlärning som PyTorch och TensorFlow;
Utmärkta kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift på engelska;
Kreativitet, noggrannhet och ett strukturerat tillvägagångssätt för problemlösning;
God samarbetsförmåga, driv och självständighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är:
Intresse för biomedicinsk forskning och erfarenhet av tillämpning av bildanalys inom medicin;
Erfarenhet av versionshantering med Git, typsättning med LaTeX och användning av Linux-datorer;
Erfarenhet av grafbaserade metoder och graf-neuronnät;
Erfarenhet av förklarlig och tolkningsbar AI (XAI);
Erfarenhet av undervisning och handledning på universitetsnivå.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Nataa Sladoje (e-post: natasa.sladoje@it.uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2025, UFV-PA 2025/3273.
