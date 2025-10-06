Postdoktor inom cancerepidemiologi
2025-10-06
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå samt forskning.
Undervisningen sker bl.a. inom läkarprogrammet, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som radiologi och anestesiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete med andra forskargrupper såväl nationellt som internationellt. IKV har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander.
Flertalet lärare har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset. Majoriteten av doktoranderna är kliniskt verksamma läkare eller sjuksköterskor. IKV har en omsättning kring 150 miljoner.
Nu söker forskargruppen för Medicinsk epidemiologi en postdoktor i cancerepidemiologi!
Projektbeskrivning
Syftet med detta post-doc projekt är att öka förståelsen för hur livsstil och socioekonomiska faktorer påverkar förekomst av cancerfall, överlevnad och överlevnadsgrad. Data från svenska nationella (kvalitets)register kommer att analyseras med hjälp av moderna epidemiologiska metoder. Detta arbete kommer att ligga till grund för utvecklingen av framtida åtgärder och kliniska riktlinjer som syftar till att stödja cancerpatienter, identifiera målgrupper som särskilt kan dra nytta av sådana åtgärder och riktlinjer, förbättra hälsoresultaten och minska socioekonomiska ojämlikheter i hälsa.
Projektet kommer att äga rum vid Epihubben - en samarbetsinriktad forskningsmiljö inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet - som syftar till att främja utveckling och utbyte av epidemiologisk kunskap, expertis och idéer.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Övergripande:
- Använda befolkningsbaserade registerdata för att utvärdera hur livsstil och socioekonomiska faktorer påverkar förekomst av cancer, överlevnad och livet efter en cancerdiagnos
- Arbeta både i team och självständigt
- Datahantering och statistisk analys: - Datahantering av storskaliga registerdata
- Utarbeta och utveckla statistiska analysplaner, inklusive avancerade metoder
- Utföra statistiska analyser i enlighet med en statistisk analysplan
- Presentation av resultat: - Placera nya resultat i den befintliga kunskapsbasens kontext
- Kunna kommunicera tydligt och professionellt på engelska i tal och skrift i olika situationer, exempelvis inom tvärvetenskapliga möten och samarbeten, vid utarbetandet, och revideringen, av artiklar som ska publiceras i fackgranskade tidskrifter och vid presentation av nya fynd vid (inter) nationella konferenser.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i epidemiologi, biostatistik eller liknande, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ovan nämnda ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Vidare ska den sökande ha:
- Ett starkt intresse av och bakgrund i epidemiologi och/eller biostatistiska metoder,
- Förståelse för avancerad epidemiologisk studiedesign,
- Gott detaljseende och vara skicklig på datahantering,
- Erfarenhet av självständig programmering av statistiska analyser av epidemiologiska data,
- Dokumenterade färdigheter inom datahantering, statistisk analys och modellering (R, Stata och/eller SAS).
Vi söker en samarbetsvillig person som arbetar bra med andra såväl som självständigt. Du har en stark organisationsförmåga och förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Vidare är du detaljorienterad och har ett professionellt förhållningssätt. Utmärkt förmåga att skriva vetenskapliga texter på engelska och utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Tidigare erfarenhet av att analysera svensk registerdata
- Erfarenhet av livsstil, socioekonomisk position och/eller cancerrelaterad forskning
- Erfarenhet av att arbeta med longitudinella data och/eller överlevnadsmodellering
- Tidigare framstående akademiska prestationer
Ansökan bör innehålla
- Ett CV eller en meritförteckning (max 2 A4-sidor) på engelska
- Ett personligt brev där du på engelska presenterar dina forskningsintressen och erfarenheter samt förklarar varför du är intresserad av och lämplig för denna tjänst (max 1 A4-sida)
- Publikationslista
- Kopia av doktorsintyg
- Kontaktuppgifter (namn, e-post och telefonnummer) till två referenser
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år, med möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 251101 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Stålberg, professor. peter.stalberg@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober UFV-PA 2025/2955
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
