Postdoktor inom biokompositer
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2026-06-09
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Vi söker nu en postdoktor inom området "Nanocellulosa, trä och biokompositer" med placering vid laboratoriet för organisk elektronik, institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping
Ämnesområde
Cellulosa-fibriller (nano-cellulosa), är unika byggstenar för nya biokompositer och kombinerar nano-dimension med utmärkta mekaniska egenskaper. Biokompositer (inklusive trä) kan få nya funktioner genom kemisk modifiering eller tillsatser av andra molekyler eller nanopartiklar. I kombination med mekaniska egenskaper kan multifunktionella cellulosamaterial starkt bidra till hållbar utveckling. Aktiv forskning inom området inkluderar materialdesign av multifunktionella biokompositer, nya polymerer genom in-situ-polymerisation, kemisk modifiering av cellulosa, process-struktur relationer i kolloidala system, nya biokompositer genom nanostrukturering, högupplöst strukturell karakterisering, struktur-egenskapsförhållanden i nya kompositer samt organiskt elektroniska materialsystem.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.
Projektet handlar om transparenta trä- eller cellulosakompositer som kombinerar mekanisk prestanda, återvinningsbarhet och optiska egenskaper. Professor Lars Berglund leder projektet. Materialen är baserade på nanocellulosa, träfibrer och/eller trä. En central forskningsfråga för transparenta kompositer är hur kontrollerad nanostruktur påverkar fysikaliska egenskaper. Tidigare forskning har täckt ett brett område relaterat till polymersyntes, kontrollerad nanostruktur, kemisk återvinning/hållbarhet, mekaniska och optiska egenskaper. Utmaningar innefattar förbättrade kompositprocesser, minskad ljusspridning, nya optiska och/eller mekaniska funktioner och förbättrade polymermatriser. Beroende på den starkaste kandidatens kompetens och intresse kommer specifika mål att väljas bland de nämnda utmaningarna. Arbetet inkluderar planering, utförande och analys av experiment, diskussion Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
För denna anställning krävs en doktorsexamen i polymervetenskap, kompositmaterial, trä- och cellulosavetenskap, materialvetenskap eller relaterat område. Vidare krävs även starka experimentella färdigheter relaterade till materialframställning/syntes och karakterisering av struktur och egenskaper. Som person är du självständig och ambitiös med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska förväntas.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Laboratoriet för organisk elektronik under ledning av professor Lars A Berglund. Du kan läsa om arbetsplatsen här [https://liu.se/en/research/laboratory-of-organic-electronics].
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formanerFacklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 juli 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR partner
Martina Klefbeck martina.klefbeck@liu.se +4611363166 Jobbnummer
9955935