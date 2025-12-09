Postdoktor inom beräkningsmaterialdesign
Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi / Fysikjobb / Uppsala Visa alla fysikjobb i Uppsala
2025-12-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi i Uppsala
Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden.
Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2500 studenter läser kurser varje år på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/.
Om projektet
Vi är verksamma inom området materialberäkningsvetenskap, med fokus på magnetiska material för energitillämpningar. Vårt nuvarande projekt är inriktat på att utveckla hållbara permanentmagneter. I detta tvärvetenskapliga projekt, som beviljas av VR, för vi samman geologer, fysiker, och kemiker. Vår grupp är ansvarig för simuleringar av första principer och förutsäger magnetiska materials inneboende egenskaper. Dessa material innehåller naturliga sällsynta jordartsmetaller från malmer som påträffades i svensk berggrund. Postdoktoranden kommer att ansvara för att utföra ab initio-beräkningar med hög genomströmning och spindynamiska simuleringar. Nyckelparametrar är magnetisering, magnetiska utbytesinteraktioner och magnetisk anisotropi. Att arbeta i detta VR projekt ger möjlighet att ta del av en unik miljö som omfattar materialmodellering och experimentella tillämpningar. Mer information kan hittas på: https://www.uu.se/en/news/2024/2024-11-29-sek-30-million-for-materials-research-for-a-green-transitionPubliceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Vi har nu en ledig position för en högt motiverad postdoktor med exceptionella kvalifikationer inom beräkningsmagnetism. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i VR projekt under två år. Forskningen fokuserar på ab initio-modellering av magnetiska faser med sällsynta jordartsmetaller. Postdoktoranden kommer att ansvara för att utföra beräkningar från första principer med hög genomströmning och spindynamiska simuleringar. Intensivt sammarbete mellan postdoktorand och de experimentella projektpartnerna förväntas.Om företaget
Avdelningen för materialteori erbjuder bred expertis inom materialmodellering, kodutveckling och de grundläggande aspekterna av materialforskning i en internationell miljö med kompetenta och vänliga kollegor. Projektet leds av Dr. (Docent) Heike Herper och and Prof. Olle Eriksson som har lång erfarenhet av materialmodellering med fokus på förutsägelse och karakterisering av magnetiska material. I detta projekt Dr. Alena Vishina kommer också att vara aktiv på teorisidan och kommer att ha ett nära samarbete med postdoktorand.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik (kondenserade materiens fysik) eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i samma ämne. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
- Stark bakgrund i teoretisk elektronisk struktur och magnetism
- Erfarenhet av att hantera ab initio metoder (DFT och mer) och spindynamikkoder
- Goda programmeringskunskaper (t.ex. Python, C, Fortran)
- Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska (skriftligt och muntligt)
- Kan självständigt organisera arbetet i projektet
- Förmåga att arbeta i team
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av högpresterande datoranvändning
- Erfarenhet av korrelerade system
Nödvändiga dokument
- Meritförteckning
- Kort motiverande brev (max. 1 sida)
- Publikationslista
- Kopia av doktorbevis
- Kontaktuppgifter till två personer som ska skriva referensbrev
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Heike Herper, +46 18 471 5876 eller or Prof. Olle Eriksson, +46 704250777, olle.eriksson@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 januari 2026, UFV-PA 2025/3656.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3656". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi Jobbnummer
9634568