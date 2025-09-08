Postdoktor inom avancerad cancer
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen som leds av docent Catharina Hagerling bedriver translationell cancerforskning med fokus på spridd cancer (metastaser) hos barn och vuxna.
Gruppen består idag av en bioinformatiker, en klinisk patolog, och tre doktorander. Vi är en del av Lunds universitets cancercentrum på BMC och tillhör Institutionen för laboratoriemedicin.
Projektbeskrivning
Vi söker en motiverad och engagerad postdoktor till projektet "The Non-Random Metastatic Behavior of Neuroblastoma Hide Potential Therapeutic Targets". Som postdoktor kommer du även att få möjlighet att bidra till forskargruppens övriga pågående projekt. Projektet, som finansieras av bland annat Barncancerfonden, syftar till att identifiera nya terapeutiska måltavlor hos neuroblastommetastaser samt att funktionellt validera dessa med hjälp av CRISPR-baserade tekniker och avancerade experimentella modeller. Mer information om vår forskning finns på forskargruppens https://hagerling.notion.site/Hagerling-Lab-d62e00c9f366492ea14ebcd1da0728dd.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.
Följande arbetsuppgifter ingår:
- Ansvara för experimentellt in vivo och in vitro arbete, inklusive datainsamling, analys och sammanställning av resultat.
- Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för tjänsten, beroende på projektets behov och utveckling.
- Som postdoktor ska du aktivt delta i seminarium och andra möten av vikt samt presentera projektet på möten i enlighet med studieplan.
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom medicin/medicinska vetenskaper eller motsvarande. Doktorsexamen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas.
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
- Dokumenterad och god erfarenhet av att arbeta med musmodeller inklusive injektioner, tumörövervakning och vävnadsskörd.
- Erfarenhet av våtlaboratorium inkl cellodling och CRISPR.
- God analytisk förmåga, drivkraft och god samarbetsförmåga.
- God förmåga att presentera forskning i tal och skrift.
- Du ska vara noggrann, lösningsfokuserad, och kommunikativ.
- Utmärkta kunskaper i engelska.
Meriterande för anställningen är:
- Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag.
- Erfarenhet av FACS (Factoring and Colour Content Analysis).
- Erfarenhet av ortotopisk kirurgi
- Erfarenhet av singelcell-sekvensering och bioinformatik
- Bakgrund inom tumörbiologi.
- Erfarenhet av handledning av doktorander och/eller studenter.
Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på två år, 100% med startdatum den 1 november 2025 eller enligt överenskommelse. Anställningar vid Lunds universitet bedrivs i Sverige, du förväntas därför kunna utföra ditt arbete på plats i Lund.
Anställningen är tidsbegränsad till minst två år, max tre år enligt https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla, examensbevis, CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Mer information om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
