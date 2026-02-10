Postdoktor inom akvatisk biogeokemi
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Många inlandsvatten avger koldioxid (CO2) och metan (CH4) som påverkar det globala klimatet. På senare tid har både överraskande och betydelsefulla observationer gjorts som visar att många inlandsvatten utbyter CH4 mycket snabbare än CO2. Denna effekt kan inte förklaras av etablerad teori och beaktas för närvarande inte i modeller av jordsystemet. En banbrytande hypotes förklarar detta fenomen med mikroskopiskt små bubblor (mikrobubblor) som kan fungera som 'dolda' portar för CH4-utsläpp. Trots stora kontroverser har denna mikrobubbelhypotes aldrig testats.
Om jobbet
Postdoktorn kommer att arbeta i ett utmanande, men mycket givande, forskningsprojekt med målet att testa hypotesen att mikrobubblor bidrar till utbytet av CO2 och CH4 mellan inlandsvatten och atmosfären. För att uppnå detta mål kommer postdoktorn att jobba med fältexperiment och modellering för att upptäcka och kvantifiera mikrobubblor i inlandsvatten och för att koppla mikrobubblornas egenskaper till CO2- och CH4-utsläpp samt andra miljöförhållanden. Postdoktorn kommer att handledas av Dr. Marcus Klaus.
Postdoktorn förväntas arbeta självständigt, men också i nära samarbete med andra teammedlemmar. Den etablerade forskningsmiljön kommer att erbjuda goda möjligheter att underlätta och främja postdoktorsprofessionens utveckling och vetenskapliga expertis.
Din bakgrund
Vi söker en driven och engagerad postdoktor med ett starkt intresse för grundläggande biogeokemiska och fysikaliska processer i inlandsvatten med koppling till gasutbyte och kolkretsloppet. Postdoktoranden måste inneha en doktorsexamen i fysisk geografi, limnologi, fysik, miljöteknik eller liknande discipliner.
Sökanden ska ha väldokumenterad kompetens i mätningar av gasutbyte mellan luft och vatten, bubblor och/eller turbulens. Erfarenhet av hydroakustiska mät- och modelleringsmetoder, fältarbete i både sjöar och vattendrag, samt programmeringskunskaper (t.ex. R, Matlab) är meriterande. Goda kommunikativa färdigheter i både talad och skriftlig engelska är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar krävs också. Betoning kommer också att läggas på sökandens personliga egenskaper och lämplighet, inklusive förmågan att arbeta konstruktivt i grupp och ta egna initiativ.
Anställningen är avsedd för en junior forskare, och vi söker i första hand personer som har avlagt doktorsexamen för högst fem år sedan och som är intresserad av att bedriva akademisk forskning i framkant inom detta forskningsområde
Postdoktorn kommer att anställas vid Institutionen för skoglig ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Institutionen består av ungefär 115 personer varav 9 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden
För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning (SÄVA) 6 månader.
Omfattning:
100%Tillträde
1 April 2026Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-25.
Din ansökan ska innehålla: 1. Ett motivationsbrev (max 2 sidor) där du motiverar dina kvalifikationer och intresse för att genomföra detta projekt, 2. CV (max 2 sidor) där du inkluderar följande rubriker: utbildning, arbetslivserfarenhet, utmärkelser, publikationer, presentationer och konferenser, mjukvaru- och datorkunskaper, språk samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, 3. Examensbevis på doktorsexamen
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
