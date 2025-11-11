Postdoktor inom AI och Keminformatik
Uppsala universitet, farmaceutisk biovetenskap, Farmaceutisk bioinformatik / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-11-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, farmaceutisk biovetenskap, Farmaceutisk bioinformatik i Uppsala
Vill du arbeta med forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Postdoktor vid institutionen farmaceutisk biovetenskap på Uppsala universitet.
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Forskning och utveckling för bedömning av kemiska faror med hjälp av kemoinformatik och metoder inom artificiell intelligens, inklusive QSAR-modellering. Deltagande i projekt för data management best practices och AI-agenter. Medverkan i MISTRA SafeChem fas 2-projektet https://mistrasafechem.se/projekt/mistra-safechem.html.
Kvalifikationskrav
- Doktorsexamen inom beräknings/datavetenskap, bioinformatik, keminformatik eller angränsade område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna område. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare.
- Erfarenhet av data science tillämpad på frågeställningar inom life science.
- Erfarenhet av maskininlärning/AI/multivariata metoder, inklusive både övervakade och icke-övervakade metoder.
- Erfarenhet av djupa neurala nätverk.
- Erfarenhet av kemoinformatik.
- God programmeringsvana i Python med Git för versionshantering.
- Utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig och muntlig engelska, liksom god dokumentationsförmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av arbete i virtualiserade miljöer, Kubernetes, GPU:er och högpresterande beräkningsresurser.
- Tidigare erfarenhet av kemisk säkerhetsbedömning.
- Erfarenhet av toxikologi.
- Erfarenhet av AI-agenter.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 25-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ola Spjuth, e-post: mailto:Ola.Spjuth@uu.se
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren, e-post mailto:marina.ronngren@.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2025, UFV-PA 2025/3444
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Inviduell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, farmaceutisk biovetenskap, Farmaceutisk bioinformatik Kontakt
Marina Rönngren 018-4710000 Jobbnummer
9598221