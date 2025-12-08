Postdoktor i växtmolekylärbiologi med inriktning evolution av växtautofagi
Sveriges lantbruksuniversitet / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-12-08
Institutionen för växtbiologi
Om jobbet
Vår forskargrupp undersöker hur autofagi, en grundläggande katabol process som är avgörande för livslängd och vitalitet, har diversifierats inom eukaryoter (PMID: 39757240). Genom att studera autofagi ur ett evolutionärt perspektiv identifierar vi molekylära innovationer som kan utnyttjas för att förbättra grödors prestanda inom hållbart och klimatsmart jordbruk (PMID: 29365132). Vi söker nu en mycket motiverad postdoktor för att ansluta till vårt projekt, som syftar till att identifiera och karakterisera de molekylära komponenter som ligger till grund för diversifieringen av växtautofagi i olika linjer av gröna växter. Anställningen är placerad vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.
Din bakgrund
Vi söker en mycket motiverad, engagerad och ansvarstagande forskare som är redo att aktivt driva projektet framåt. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation, initiativkraft och god organisatorisk förmåga.
Grundläggande kvalifikationer:
• Doktorsexamen i växtbiologi, helst med inriktning mot molekylär- och cellbiologi
• Dokumenterad förmåga att genomföra och slutföra forskningsprojekt, visat genom publikationer i internationellt granskade tidskrifter
• Förmåga att formulera en tydlig forskningsvision som beskriver hur tidigare erfarenheter kan driva projektet framåt
• Förmåga att generera testbara hypoteser, identifiera lämpliga angreppssätt och utföra noggrann och heltäckande dokumentation av all forskning och data
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av bioinformatik och/eller strukturbiologi
• Erfarenhet av att arbeta med flera olika växtmodeller
Eftersom postdoktorala anställningar är karriärutvecklande tjänster för juniora forskare prioriterar vi sökande som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
Institutionen bedriver grundläggande och strategisk forskning inom växtbiologi och växtförädling på jordbruksgrödor, skogsträd, bioenergiväxter och modellorganismer. Institutionen för växtbiologi är belägen vid Uppsala BioCenter, som samlar institutioner med stark internationell kompetens inom växtbiologi, patologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknik med stor relevans för jord- och skogsbruk. Uppsala BioCenter erbjuder utmärkta faciliteter för växtförädling, inklusive toppmoderna växthus, klimatkammare samt laboratorier för molekylärgenetik och mikroskopi.
Institutionen ansvarar för grundläggande och avancerade kurser i allmän och molekylär genetik, cellbiologi, växtfysiologi, växtförädling och molekylära växtinteraktioner. Dessutom bidrar institutionen till flera utbildningar i samarbete med andra institutioner.
Mer information om institutionen: Institutionen för Växtbiologi
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-22.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
