Postdoktor i växtevolutionär genomik
Postdoktor i växtevolutionär genomik
Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.
Institutionens verksamhet bedrivs på två olika platser, GU:s lokaler i Natrium på Medicinaregatan 7B i Göteborg, samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella anställningen är förlagd till Natrium.
Ämne
Växtevolutionär genomik
Ämnesbeskrivning
Vilket arv lämnar mänsklig påverkan på biologisk mångfald?
Vårt projekt har som mål att identifiera de långsiktiga antropogena effekterna på vegetationen i en mesoamerikansk tropisk skog och att bidra med viktiga data om hur människor har format några av planetens mest artrika ekosystem.
Vi vill besvara centrala frågor kring samspelet mellan människa och växt, frågor som fortfarande är öppna:
• När kan mänsklig påverkan på biologisk mångfald först identifieras, och hur ser den rumsliga fördelningen av antropogen påverkan ut?
• Hur påverkar försörjningsstrategier ekosystemens sammansättning?
• Hur har den biologiska mångfalden i tropiska skogar reagerat på mänsklig påverkan efter att landskapet har övergivits?
Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att kombinera genomdata för växter som är viktiga för mayasamhällen och försörjningen i tropiska skogar - inklusive kakao (Theobroma cacao) och olika palmarter (Attalea cohune, Chamaedorea tepejilote) - med data från offentliga databaser för att:
• sammanställa och kommentera fullständiga genom,
• analysera målsekvensinfångningsdata (Illumina),
• modellera demografiska förändringar över tid,
• identifiera signaturer av miljömässigt och mänskligt urval,
• spåra växtdomesticering genom rum och tid.
Den postdoktorn kan också arbeta med forntida jord- och sedimentprover, beroende på intresse och erfarenhet, för att:
• amplifiera och analysera DNA-sekvensdata från forntida växtsamhällen,
• fastställa art- och abundansomsättning som svar på klimat- och samhällsförändringar.
Den framgångsrika sökanden kommer att ha möjlighet att samhandleda doktorander, master- och kandidatstudenter. Ett undervisningsavtal med institutionen kan förhandlas fram baserat på undervisningsbehov och lämplighet, för upp till 20 % av en heltidstjänst.
Postdoktorn kommer att vara inhyst vid Institutionen för biologiska och miljövetenskapliga ämnen under huvudhandledning av Christine D. Bacon. Projektet finansieras av United Kingdom Research and Innovation genom anslaget "Biodiversity and the Legacy of Anthropogenic Disturbance on Ecosystems in the Neotropics (BLADEN)", och leds av Mark Robinson vid University of Exeter, Storbritannien. Projektet är kopplat till det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate samt till Gothenburg Global Biodiversity Centre.
Det finns möjlighet till fältarbete i Belize om kandidaten är intresserad, och platsbesök i Exeter uppmuntras.
Anställning
Ansökan ska företrädesvis skrivas på svenska eller engelska och innehålla:
• Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen
• Meritförteckning (CV)
• Examensbevis på doktorsexamen
• Fullständig publikationslista, inklusive inskickade och accepterade manuskript
De sökande som är mest meriterade, i förhållande till bedömningsgrunderna i annonsen, kallas till en intervju.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 2 år, omfattning 100 % med placering tillsvidare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Tillträde för anställningen är 2026-01-12 eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Christine D. Bacon, Senior Lecturer in Biodiversity
Phone: +46 76 618 5167
Email: christine.bacon@bioenv.gu.se
Åsa Arrhenius, prefekt
Tel. +46 31 786 26 25
E-postadress: asa.arrhenius@bioenv.gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR vid institutionen för biologi och miljövetenskap, hr@bioenv.gu.se
.
Ansökan
De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Att: Christine D. Bacon
Göteborgs universitet
Box 463
405 30 Göteborg
Märk kuvertet " Växtevolutionär genomik, PAR 2025/686. Publikationerna ska vara inkomna senast sista ansökningsdatum.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-11-03
