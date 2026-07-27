Postdoktor i växtevolutionär genomik och pangenomik
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2026-07-27
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Postdoktor i växtevolutionär genomik och pangenomik
Institutionen för växtbiologi
Om jobbet
En postdoktoranställning inom växtevolutionär genomik finns tillgänglig i Yant Lab vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Yant Lab utvecklar beräkningsbaserade och genomiska metoder för att förstå evolution, anpassning, genomdynamik och helgenomsduplicering i olika växtsystem (se https://www.yantlab.net/).
Projektet finansieras av Formas och syftar till att bidra till restaureringen av europeisk ask (Fraxinus excelsior), som hotas av askskottsjuka. Den framgångsrika kandidaten kommer att bidra till utvecklingen av det första svenskfokuserade europeiska askpangenomet genom att integrera långlästa genomassembleringar med populationsbaserad helgenomsekvensering för att förstå den genetiska grunden för sjukdomsresistens och lokal anpassning i Europa.
Projektet kombinerar storskalig populationsgenomik, grafbaserad pangenomik, identifiering av strukturella varianter, genomvida associationsstudier (GWAS) och evolutionär genomik med hjälp av modern långläst sekvensering och avancerade beräkningsgenomiska metoder. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta nära samarbetspartners vid andra SLU-campus, Royal Botanic Gardens, Kew, samt andra europeiska forskningspartners, och bidra både till metodutveckling och ny biologisk kunskap.
Tjänsten erbjuder en möjlighet att arbeta i forskningsfronten inom växtevolutionär genomik samtidigt som resultaten bidrar direkt till restaurering och bevarande av skogsekosystem.Publiceringsdatum2026-07-27Bakgrund
Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i botanik, evolutionsbiologi, genetik, genomik, bioinformatik, växtbiologi eller annat närliggande ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
Den sökande ska ha en stark vetenskaplig publikationslista i förhållande till sin karriärnivå samt dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning.
Den ideala kandidaten har erfarenhet av samtliga följande områden:
storskalig populationsgenomik, demografisk inferens och evolutionär genomik
grafbaserad pangenomik och analys av strukturella varianter, gärna i växter
genotype–environment association-analyser (GEA/EAA) eller genomvida associationsstudier (GWAS)
programmering i Python samt omfattande erfarenhet av arbete i Linux- och HPC-miljöer
populationsgenomik över miljögradienter, inklusive demografisk inferens och genotype–environment association-analyser
Erfarenhet av långläst sekvensering, analys av strukturella varianter, grafbaserad genomanalys och växtgenomik är meriterande men inget krav.
Den framgångsrika kandidaten förväntas vara en god lagspelare som driver projektet med kreativitet, självständighet och vetenskaplig nyfikenhet. Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.
Eftersom postdoktoranställningar är meriteringsanställningar kommer företräde att ges till sökande som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.Om företaget
Institutionen för växtbiologi erbjuder en kreativ och stimulerande internationell forskningsmiljö och är en av institutionerna inom Uppsala BioCenter. Institutionens forskning omfattar modellorganismer, jordbruksgrödor, skogsträd och energigrödor. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar växters interaktion med mikroorganismer och andra miljöstresser, växters tillväxt och utveckling, bioteknik och metabol ingenjörskonst, reglering av genuttryck, populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem.
Vid institutionen används bland annat modellorganismer inom hela Arabidopsis-släktet, Physcomitrella och Cochlearia, samt grödor såsom raps, energipil (Salix), potatis och spannmål, liksom växtpatogener såsom virus, bakterier och svampar/oomyceter.
Institutionen ansvarar för grund- och avancerade kurser inom allmän genetik, molekylär genetik, cellbiologi, genteknik, växtfysiologi, växtförädling, växtbiokemi, bioteknik och molekylära interaktioner mellan växter och patogener. Institutionen medverkar även i ett flertal kurser tillsammans med andra institutioner.
Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har två universitet med tillsammans över 50 000 studenter, vilket skapar en levande akademisk miljö. Staden ligger i Stockholmsregionen och har utmärkta kommunikationer med Stockholm Arlanda Airport.
Mer information om institutionen finns på: https://www.slu.se/en/departments/plant-biology-forest-genetics/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/
Placering: Uppsala
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100 %
Tillträde: 1 november 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026. Du ansöker via ansökningsknappen nedan.
Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/Kontaktperson för detta jobb
Levi Yant
Professor
mailto:levi.yant@slu.se
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Almas allé 5 (visa karta
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756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Jobbnummer
10012612