Postdoktor i translationell bröstcancerforskning
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden och är indelade i fyra sektioner. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi vid Sahlgrenska akademin är en ledande institution inom cancerforskning och vård, som fokuserar på att förstå, bekämpa och behandla olika former av cancer genom banbrytande forskning och kliniska insatser.
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi söker nu en postdoktor till ett forskningsprojekt inriktat på att identifiera nya behandlingsalternativ för trippelnegativ bröstcancer, med särskilt fokus på tumörheterogenitet och bröstcancerstamceller. Projektet kombinerar experimentella modeller med bioinformatiska och epidemiologiska analyser. Tillsammans med våra kliniska och prekliniska samarbetspartners har vår grupp mångdisciplinär expertis inom bröstcancerbiologi, onkologi, kirurgi, patologi, radiofysik och farmaceutisk kemi.
Ämne
Translationell bröstcancerforskning
Ämnesbeskrivning
Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är en aggressiv form av bröstcancer, som ofta förekommer hos kvinnor under 50 år. TNBC står för 10-15% av de 2,3 miljoner nya bröstcancerfall som diagnostiseras över hela världen varje år. Dock upplever cirka 30% av patienterna återfall (att tumören kommer tillbaka efter behandling) eller dödsfall inom 1-3 år efter diagnos på grund av varierande respons på cancerbehandling. Maligna brösttumörer, särskilt TNBC, är ofta sammansatta av en heterogen blandning av differentierade tumörceller och en mycket tumörframkallande/invasiv population av bröstcancerstamceller (BCSC). Men kemo- och strålbehandling misslyckas ofta med att döda BCSC, vilket leder till tumörrecidiv, metastaser och låg patientöverlevnad. Därför behövs nya behandlingsstrategier som dödar BCSC.
Det övergripande målet med vår forskning är att identifiera nya behandlingsalternativ för TNBC som minskar återfall. För att uppnå detta använder vi bioinformatik (in silico-studier), cell och molekylärbiologi (2D och 3D cellkulturer, läkemedelsscreening, flödescytometri, immunohistokemi, spatial proteomik, RNA-seq, m.m.) och epidemiologi för att utveckla en bättre förståelse för cancer, särskilt bröstcancer. Dessa analyser hjälper oss att identifiera nya användningsområde för befintliga läkemedel, mot cancertyper där det idag saknas effektiva läkemedel.
Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att arbeta i ett projekt vars övergripande mål är att utföra en molekylär karakterisering av BCSC i TNBC och upptäcka nya behandlingsalternativ som riktar sig mot BCSC. Projektet involverar 3D cellkulturer (organoider), läkemedelsscreening, tillämpning av funktionella studier med olika tekniker inom molekylär- och cellbiologi, inklusive flödescytometi, RNA-sekvensering och spatial proteomik samt hantering av kliniskdata och dataanalys m.h.a. bioinformatiska vertyg.
Ansökan
Observera att detta är en förkortad version av ledigkungörelsen. För fullständig information om tjänsten, behörighet, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande se annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
