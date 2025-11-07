Postdoktor i tillämpad geofysik (magnetotellurik)
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-11-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskargruppen för tillämpad geofysik är en del av avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet. Institutionen består av cirka 400 anställda och forskning bedrivs inom områdena geovetenskap, geoteknik, gruvdrift, metallurgi och samhällsteknik. Institutionen har välutvecklade samarbeten med forskningsinstitut, industriella partners och myndigheter. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och sammanför forskare från ett femtiotal olika nationaliteter samt studenter från hela världen. Denna treåriga postdoktorala tjänst är inom forskargruppen för tillämpad geofysik. Det är en av världens längst verksamma forskargrupper som kontinuerligt varit verksamma inom mineralprospektering och geoelektromagnetiska studier.
Ämnesbeskrivning
Tillämpad geofysik omfattar studier av hur fysikens lagar och metoder kan användas för att förstå berggrundens och de lösa avlagringarnas egenskaper. Detta inkluderar utveckling och tillämpning av metoder för prospektering och undersökning av naturresurser som mineralförekomster och vatten, samt för miljö-och infrastrukturrelaterade frågeställningar.
Projektbeskrivning
Denna tjänst är en del av ett projekt för att förstå (i) förhållandet mellan källarberg och täcke i norra Norrbotten, och (ii) rollen av omarbetningen av den arkeiska berggrunden i kontrollen av proterozoiska kritiska råmaterialförråd (CRM) och i vilken utsträckning storskaliga, reaktiverade källarstrukturer fokuserade mineraliseringen. Fokus ligger på regional tredimensionell (3D) anisotropisk magnetotellurisk (MT) avbildning av den djupa jordskorpan och övre manteln. MT-resultaten kommer att integreras med nya geologiska och andra geofysiska resultat från ett dynamiskt team som arbetar i detta tvärvetenskapliga projekt.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgifterna är:
Granskning av äldre 3D-MT-data och bekantskap med 3D-anisotropisk inversionsprogramvara;
Inhämtning av nya regionala 3D-MT-data, databehandling och 3D-inversion;
Tolkning av anisotropiska modeller och integration med geologi;
Skrivning av artiklar och konferenspresentationer;
Bidrag till undervisningen i geofysik (upp till 4 timmar per vecka).Kvalifikationer
För att vara behörig att anställas som postdoktor måste du ha en doktorsexamen eller en utländsk examen motsvarande en doktorsexamen i geofysik. En doktorsexamen som avlagts högst tre år före sista ansökningsdag är meriterande. Kandidater som har avlagt doktorsexamen vid ett tidigare tillfälle kan också beaktas om det finns särskilda skäl, till exempel olika typer av lagstadgad tjänstledighet.
Kompetenskrav för tjänsten:
Goda programmeringskunskaper, giltigt körkort och erfarenhet av storskalig 3D-MT-datainsamling, bearbetning och inversion är väsentliga. Erfarenhet av att köra snöskoter och goda publiceringskunskaper är meriterande
Ytterligare information
Heltidsanställning, tidsbegränsad anställning i två år (upp till maximalt tre år) med placering i Luleå. Tillträde: september 2026.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta
Professor Maxwell Meju, (+46) 920-492261, maxwell.meju@ltu.se
Fackliga representanter
SACO-S Diana Chroneer, (+46)920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg,(+46)920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser gärna att du söker tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och kopior av styrkta examensbevis från gymnasiet och universitetet. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Din ansökan, inklusive examensbevis, ska vara skriven på engelska eller svenska.
Sista dag att ansöka är 30 december 2025
Referensnummer: 4710-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9593022