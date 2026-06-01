Postdoktor i textilteknologi
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb – här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling – med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Textilhögskolan vid Högskolan i Borås söker nu en motiverad, engagerad och samarbetsvillig postdoktoral forskare.
Välkommen med din ansökan senast 23 juni.
Om projektet
TexAI är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Högskolan i Borås som syftar till att utveckla och implementera artificiell intelligens för en mer hållbar, cirkulär och datadriven textil- och modeindustri. Projektet integrerar kompetens inom textilteknologi, design, materialvetenskap och informationsteknologi för att adressera centrala utmaningar inom produktion, återvinning och värdekedjeoptimering. Forskningen fokuserar på tillämpad AI inom områden som sensordataanalys, tidsseriemodellering, automatisering och beslutsstöd, med stark koppling till industriella tillämpningar. TexAI bedrivs i nära samverkan med ett brett nätverk av industriella partners och syftar till att skapa konkreta lösningar som kan bidra till minskat textilavfall, effektivare resursanvändning och ökad konkurrenskraft i textilsektorn.
Anställningen är ansluten till projektet TexAI och utformad för att aktivt bidra till uppdragets mål att stärka det textila området inom och utom akademin med hjälp tillämpad AI för analys av sensordata och tidsserier i textil produktion, med mål att utveckla intelligenta lösningar för processoptimering, automatisering och kvalitetskontroll i industriella miljöer.
Din forskning är relaterad till projektet TexAI. I arbetsuppgifterna ingår: AI-stöd i processkedjan: utveckla och tillämpa Bildanalys, dataprocessanalys och sensorteknik för textilproduktion samt använda maskininlärning för processoptimering och prestandaprediktion från fiber till färdig produkt, samt funktionsbehandling av textila material och AI-baserad kvalitetsbedömning med återkoppling till produktionen före fel uppstår. Datainsamling och -hantering i högskolans labbmiljöer: etablera högkvalitativa dataset för fiber-, garn- och väv/trikåparametrar som underlag för AI/ML-modeller och digital prototypframtagning, samt samverkan med interna labb, forskargrupper och industriella partners för behovsdriven forskning, testbäddar och implementering i svensk textilindustri. Publikation och forskningsmedel: publicera i internationella tidskrifter och söka extern finansiering för projekt och utrustning (nationellt och EU). Anställningen omfattar upp till 20 % undervisning och administration med kursutveckling, laborationer och handledning av uppsatser, utbildningsinsatser i digitalisering/AI: utveckla interaktiva lärresurser samt undervisa i ansvarsfull användning av AI (inkl. etik) för studenter, alumner och yrkesverksamma. Medverkan i forskarutbildning: delta i handledning av doktorander där det är tillämpligt och bidra till forskningsmiljöns utveckling.
Du arbetar under handledning av docent Junchun Yu samt projektledare professor Nawar Kadi. Din närmsta chef är proprefekt vid Institutionen för textilteknologi, Anders Persson.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har en doktorsexamen (PhD) i textilteknologi, materialvetenskap, informationsteknik eller ett närbesläktat område, samt dokumenterad erfarenhet av datainsamling och processbearbetning. Doktorsexamen ska normalt vara avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Även den som avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
Du ska också ha erfarenhet av modellering, maskininlärning eller AI med textila tillämpningar, samt dokumenterad forskningserfarenhet och publikationer.
För anställningen krävs mycket god samarbets-, kommunikations- och problemlösningsförmåga. Du behöver även ha analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt, initiativförmåga och förmåga att prioritera. Ett tydligt engagemang för hållbarhet och förståelse för miljöpåverkan kopplad till textilproduktion är också en förutsättning. Vidare ställs krav på mycket god förmåga i engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
Undervisningserfarenhet i både teori och laborationer.
Fördjupad kunskap om textila processer
Förmåga att kommunicera på svenska.
Din anställning
Anställning enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, tills vidare, dock längst under en tid om minst två och högst tre år. Anställningsperiod motsvarar två år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
En förutsättning för tillämpning av detta avtal är att den sökande inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde hos samma arbetsgivare.
Omfattning: 100 %
Tillträde: 15 augusti eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/107
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 23 juni. https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten. Så ansöker du
