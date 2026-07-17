Postdoktor i terrestrisk kolcykel under global förändring
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-07-17
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Institutionen för mark och miljö
En 2-årig anställning som postdoktor utlyses i forskargruppen Mark och miljöfysik på Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.
Vi söker en forskare med intresse för samspel mellan de ekologiska, biogeokemiska och fysikaliska processer som formar kolcykelns respons på globala förändringar och hur dessa samspel kan implementeras i modeller av mark och ekosystem. Beroende på den utvalda kandidatens bakgrund och intressen kan forskningsprojektet inriktas mot statistisk analys av litteraturdata, processbaserad modellering eller en kombination av dessa.
Vi erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med möjligheter till samarbete med markforskare och ekologer, både inom SLU, nationellt och internationellt.
Om jobbet
Som postdoktor i projektet förväntas du att bedriva självständig forskning, inklusive datainsamling från litteraturkällor och databaser, statistisk data-analys, utveckling och användning av processbaserade matematiska modeller, skrivande av vetenskapliga artiklar i samarbete med projektgruppen och externa samarbetspartner samt presentera forskningsresultat vid seminarier och konferenser.
Din bakgrund
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen.
Vi söker mycket motiverade kandidater med kunskap och erfarenhet av:
Formulering av nya forskningsfrågor och hypoteser om processer som styr kolflöden och kollager i mark, vegetation och ekosystem
Insamling, harmonisering och statistisk analys av data om kol-flöden och kollager i mark, vegetation eller ekosystem från litteraturkällor och databaser
Utveckling och användning av processbaserade matematiska modeller för kolcykeln i mark och ekosystem
Vi är särskilt intresserade av kandidater som kan konceptualisera och statistiskt eller matematiskt koppla samman processer som sker på olika rumsliga eller tidsmässiga skalor, eller mellan olika nivåer av ekologisk organisation (t.ex. uppskalning av mikrobiella processer till ekosystemnivå; användning av funktionella växtegenskaper för att förstå ekosystemens kolbudgetar).
Med tanke på forskningsprojektets karaktär förväntar vi oss att den utvalda kandidaten kan samarbeta med markforskare, ekologer och biogeokemister. Erfarenhet av att publicera i högt rankade tidskrifter på engelska är också meriterande.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca. 100 anställda.
Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik och jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta som erbjuder infrastruktur för växtodlingsförsök. Inom utbildningen medverkar institutionen inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.
Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till miljöanalys och forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark).
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med viss möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument:
Personligt brev (max 1 sida)
CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
Kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
Projektplan/forskningsplan som beskriver:
kunskapsläge om projektämnet som beskrivs i annonsen (max halv sida)
kunskapsluckor som måste åtgärdas (max halv sida)
föreslagen metod för att fylla de identifierade luckorna och hur det är relaterat till den sökandes kunskap / expertis och tidigare erfarenheter (max en sida)
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-09-10.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Lennart Hjelms väg 9 (visa karta
)
756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Stefano Manzoni stefano.manzoni@slu.se +46764960952 Jobbnummer
10005541