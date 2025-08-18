Postdoktor i tema Teknik och social förändring
2025-08-18
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med forskning om bostäder och deras relationer till elsystemet. Forskningen bedrivs inom ramen för forskningsprojektet "Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna", som undersöker samhällsvetenskapliga frågor om elsystemet och dess omställning och ska bidra till utveckling av nya strategier, regleringar och policys. Bostaden är en arena för människors vardagsliv och elanvändning och är präglad av olika samhällsdimensioner - sociala (identitet, relationer), ekonomiska (tjänster, marknader), politiska (makt, inflytande) och tekniska (t.ex. IT-gränssnitt).
Som postdoktor kommer du i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen inom samhällsvetenskap, med inriktning inom samhällsplanering, urbana studier eller teknik och social förändring. Ett krav är att du har bedrivit kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning. Ett krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i forskning inom hållbar utveckling, hushållsperspektiv, vardagsliv och dess politiska dimensioner.
Arbetet kräver nära samarbete med projektets samarbetspartners och ska resultera i publicering av artiklar i internationella tidskrifter. Forskning och samarbete berör i huvudsak svenska aktörer. Ett krav är därför att du har bra samarbetsförmåga med forskare från andra discipliner och med aktörer utanför akademin. Då forskningen sker på svenska och engelska är det särskilt meriterande att uppvisa förmåga att behärska både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på avdelningen Tema Teknik och social förändring (TEMA T). Tema T är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning, där samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga perspektiv på teknik, vetenskap, medicin och social förändring står i centrum. Forskning och undervisning handlar om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kunskap, politik, praktik och etik. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och utbildning på grund- och avancerad nivå med inriktning på frågor om teknik och social förändring. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram i samhällsplanering samt exempelvis kurser inom vetenskapsteori och teknikhistoria. Tema T är en del av Institutionen för Tema.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning som postdoktor på två år, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse men så snart som möjligt.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
