Postdoktor i synkrotronröntgentomografi och metalliska materials mekanik
Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-01-13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Hållfasthetslära var den första avdelningen som etablerades vid LTH och är idag en del av Institutionen för Byggvetenskaper.
Avdelningen verkar i en internationell miljö och har kontakt med forskningsorganisationer och företag både nationellt och internationellt. Idag består Avdelningen för Hållfasthetslära av cirka 25 anställda varav ca 15 är doktorander. Arbetsklimatet är öppet och välkomnande och strävar efter att varje medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas personligen och professionellt.
Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att beskriva deformerbara kroppar. Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar.
Forskning i ämnet hållfasthetslära vid LTH är speciellt inriktad mot konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturmekanik, strukturoptimering och experimentella metoder. Avdelningen har även en stark aktivitet inom röntgen och neutron metoder för materialforskning.
Projektbeskrivning
Du kommer att utföra forsknings- och utvecklingsaktiviteter relaterade till att utnyttja synkrotronröntgentomografi för att studera mekaniken hos metalliska material. Ditt arbete kommer att involvera utveckling, genomförande och analys av in-situ-experiment som utnyttjar röntgentomografi och kommer att inkludera användning och utveckling av 3D/4D-bildkvantifiering för sådana material/data samt etablering av experiment-/dataanalyspipelines. Du kommer att utveckla dina egna experiment samt arbeta i samarbete med användare av röntgentomografi på MAXIV inom en mängd olika forskningsområden. Du kommer också att uppmuntras att utveckla din egen forskning och forskningssamarbeten som utnyttjar eller utvecklar röntgentomografi med fokus på metalliska material. Utnyttjande och utveckling av kompletterande 3D-karakteriseringstekniker, såsom XRD-CT och 3DXRD, samt koppling av experimenten till numerisk simulering kan också ingå i arbetet.
Anställningen kommer vara på avdelningen för Hållfasthetslära vid Lunds universitet och arbetet kommer att utföras både på avdelningen och på MAXIV (belägen i närheten), efter behov.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Tjänsten kommer primärt att involvera forskning relaterad till utveckling av röntgentomografi inklusive in-situ-experiment och 3D/4D-bildanalys (verktygsutveckling och dataanalys) för analys av metalliska material samt koppling till numerisk simulering. Forskningen bör vara relaterad till utnyttjande/utveckling av tomografi, 3D/4D-bildanalystekniker eller materialkarakterisering och kommer att utvecklas i samarbete med forskare vid avdelningen och MAXIV. Arbetsuppgifterna kommer också att innebära att interagera och samarbeta med användare av tomografi vid MAXIV, t.ex. stödja planering, genomförande och analys av experiment, stödja mätningar vid 4D-Imaging Lab, 3D/4D-bildanalys och interaktion med externa intressenter (undervisning, workshops), både inom och utanför akademin, för att utveckla tomografigemenskapen kring MAXIV.
Du kommer att ingå i ett dynamiskt, internationellt team involverat i experimentellmekanik och 3D-avbildning på avdelningen för hållfasthetslära. Du kommer också att ingå i den starka internationella forskningsmiljön på MAXIV och spela en nyckelroll i att utveckla tomografianvändargemenskapen runt anläggningen.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Övriga krav:
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift;
kunskaper och erfarenhet i programmering (Python, Matlab eller liknande);
förmåga att arbeta både självständigt och i team med andra forskare och forskargrupper;
mycket god kommunikationsförmåga.
Lunds universitet, LTH, Institutionen för byggvetenskaper Kontakt
Stephen Hall stephen.hall@solid.lth.se +46462224589 Jobbnummer
