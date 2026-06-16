Postdoktor i svampars evolution
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2026-06-16
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Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) bedriver forskning och utbildning vid Arrheniuslaboratorierna på campus Frescati. Vi är cirka 100 medarbetare, inklusive doktorander och postdoktorer, fördelade på 25 forskargrupper.
Mer information om oss finns på: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Projektbeskrivning
Postdoktorn kommer att arbeta inom ett projekt som syftar till att förstå hur evolutionära processer påverkas av svampars speciella livscykler, klonala tillväxt och rumsliga organisation. Projektet fokuserar särskilt på hur somatiska mutationer som uppstår under vegetativ tillväxt kan spridas inom mycel och påverka selektion, anpassning och genetiska konflikter, samt hur olika reproduktiva strategier kan begränsa eller förstärka sådana effekter. Arbetet är teoretiskt och kommer huvudsakligen att bestå av utveckling och analys av matematiska modeller, evolutionär invasionsanalys/adaptiv dynamik och numeriska simuleringar.
Postdoktorn kommer att ingå i en grupp av forskare och doktorander som leds av Professor Hanna Johannesson. Forskargruppen är internationell och anställningen ger stora möjligheter till vetenskapligt utbyte både med mykologer, genomiker, evolutionsbiologer och ekologer.
Mer information: Hanna Johannesson - Stockholm UniversityPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning inom det ovan angivna projektet.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom teoretisk evolutionsbiologi. Dokumenterad erfarenhet av matematisk modellering och analys av evolutionära modeller, särskilt med hjälp av evolutionär invasionsanalys/adaptiv dynamik och numeriska simuleringar, är ett krav. Erfarenhet av livshistorieevolution, genetisk variation eller svampars livscykler är meriterande.
Postdoktorn behöver kunna arbeta väl i en grupp, såväl som självständigt. Önskvärda personliga egenskaper är initiativförmåga, analytisk förmåga och drivkraft. Utmärkta kunskaper i engelska (gruppens arbetsspråk) är av stor vikt.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Hanna Johannesson, Hanna.Johannesson@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för ekologi miljö och botanik (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för ekologi miljö och botanik Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
9966054