Postdoktor i stratosfärisk dynamik och turbulens
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2026-07-07
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Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU) bedriver forskning och undervisning som spänner över atmosfären, oceanen, och fysiskt baserad klimatvetenskap. Vi erbjuder utbildningsprogram på kandidat-, master-, och forskarnivå. Vår forskning söker svar på grundläggande frågor om atmosfärens och havens dynamiska, fysiska, kemiska, och biogeokemiska egenskaper som är relevanta för väder och klimat. Forskningsverksamheten är bred och innefattar processer som sträcker sig från djuphavet till övre atmosfären, och från tropikerna till polerna. Vi utnyttjar och utvecklar teori, statistiska metoder, och numeriska modeller i nära samspel med observationer. Dessutom utvecklar och leder institutionen observationsbaserad forskning med stöd av satelliter, arktiska isbrytarexpeditioner och landbaserade instrument.
MISU ingår i en större forskningsmiljö på universitetet, omfattande Bolincentret för klimatforskning, Östersjöcentrum, och Swedish e-Science Research Centre. Institutionen är en internationell arbetsplats och över hälften av medarbetarna har en bakgrund utanför Sverige. Mer information om oss finns att läsa Meteorologiska institutionen.
Projektbeskrivning
Turbulens är en grundläggande egenskap hos atmosfäriska flöden som transporterar värme och rörelsemängd mellan olika skalor. Turbulens rör ständigt om atmosfären i det planetära gränsskiktet nära jordens yta. I stratosfären är turbulens mer sällsynt, sporadisk och svårare att förutsäga och modellera. Vi vill förstå hur storskaliga processer i atmosfären styr när och var utbrott av stratosfärisk turbulens uppstår. Vi vill också utvärdera hur stratosfärisk turbulens representeras i globala atmosfärmodeller, där den i huvudsak icke-turbulenta stratosfären ofta modelleras med hjälp av ekvationer som utvecklats för den del av gränsskiktet som är i ständig rörelse.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
I din roll som postdoktor kommer du att ha stor frihet att utforma ditt projekt inom de två övergripande projektmålen samt frihet i att välja en antingen observationsbaserad, modelleringsbaserad eller kombinerad ansats. För en observationsbaserad inriktning kommer troligen in situ-data från flygplan, raketer och ballonger att användas. En modelleringsbaserad inriktning kommer sannolikt att fokusera på globala simuleringar i kilometerskala, särskilt från ICON och IFS, samt den kommande ERA6-reanalysen. Användbara simuleringar finns redan tillgängliga för analys, vilket innebär att du inte själv behöver köra några modeller, såvida du inte vill utveckla ett nytt modelleringsexperiment.
Forskningen omfattar analys av observationer och/eller modellresultat, uppbyggnad och underhåll av samarbeten, visualisering och presentation av vetenskapliga resultat samt författande av vetenskapliga publikationer. Du kommer att ingå i en nyetablerad forskargrupp vid MISU och kommer därför att få en hög grad av individuellt anpassat stöd. Om du önskar, kommer projektledaren också att kunna ge dig vägledning i att ansöka om egen extern finansiering.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Doktorsexamen ska vara avlagd i meteorologi, atmosfärsvetenskap, oceanografi eller annat relevant ämne. Om examen är från ett annat område ska den sökande beskriva sin motivation för att byta ämnesområde samt hur den egna kompetensen kan tillämpas inom anställningen. Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen. Sökanden förväntas därutöver ha mycket god programmeringsförmåga (företrädesvis i Python), utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska, samt intresse för att arbeta i grupp och bygga upp samarbeten.
Om anställningen
Anställningen omfattar heltid under minst två och högst tre år, med möjlighet till förlängning under särskilda omständigheter. Tillträde sker 2027-01-01 eller enligt överenskommelse. Det finns möjlighet att tidigarelägga tillträdesdatumet, men inte att senarelägga det.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information om anställningen lämnas av biträdande universitetslektor Rachel Atlas, rachel.atlas@misu.su.se
.
För information om rekryteringsprocessen och anställningsvillkoren, är du välkommen att kontakta administrativ chef Sara Engström, sara.engstrom@misu.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Meteorologiska Institutionen (misu) (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Meteorologiska Institutionen (misu) Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9995300