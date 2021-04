Postdoktor i stärkelsebaserade limsystem för träbaserade skivmat - Linnéuniversitetet - Sjukgymnastjobb i Växjö

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver inrättandet av kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och verkar inom kunskapsmiljön avancerade material.Institutionen för skog och träteknik bildar tillsammans med Institutionen för byggteknik, Institutionen för byggd miljö och energiteknik och Institutionen för maskinteknik en tematisk miljö som behandlar skogen som resurs för träindustriella applikationer med tillhörande produktionskedjor. Sammanlagt innefattar miljön som samverkar kring forskning och utbildning ca 100 anställda, varav 25 är professorer.Ämnesområde för befattningen: Postdoktor i stärkelsebaserade limsystem för träbaserade skivmaterialPlaceringsort: VäxjöAnställningens omfattning och tidsperiod: Tidsbegränsad anställning under 1 år, 100%2021-04-12Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning inom området modifieringsmetoder för stärkelse och därav utveckla nya limsystem för träbaserade skivmaterial. Sådana lim skulle kunna möjliggöra en bättre återvinning av träbaserade skivmaterial där främsta alternativet idag är förbränning.Ökad konsumentmedvetenhet, lagkrav och alarmerande klimatförändringar kräver innovativa framsteg inom produktion av träbaserade skivmaterial. Detta för att kunna minska fossilberoende, växthusgasutsläpp och negativa hälsoeffekter av formaldehyd som används i nuvarande limsystem. Rikliga förnybara råvarumaterial som stärkelse skulle kunna vara alternativ vilket har visats av tidigare forskning.Ekonomiskt lönsamma och miljövänliga lim baserade på stärkelse förväntas öka möbelprodukternas marknadsförbarhet och hållbarhet. Projektet syftar till att bearbeta tekniska, marknadsmässiga och hållbarhetsutmaningar för applicering av stärkelsebaserade lim för träbaserade skivmaterial. Industriella aktörer har en central roll i projektet för implementering av de utvecklade koncepten.I din anställning förväntas du aktivt delta i institutionens miljö och nätverk såväl internt som externt.Andra arbetsuppgifter kan vara.Upprätta och ha ett nära samarbete med industrin och intressenterna inom massa- och talloljebioraffinaderisektorn och träpanelstillverkareSkapa länkar med ledande forskargrupper på internationell nivå för att ytterligare driva området vattenavvisande formuleringar för träprodukterHjälpa till att förbereda forskningsförslag för nationella och europeiska finansieringsorganMedförfatta manuskript till refererade tidskrifterUndervisning och handledning omfattande högst 20 % inom grundnivå och avancerad nivå kan ingå i arbetsuppgifterna.BehörighetskravBehörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.Sökande får inte tidigare varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Linnéuniversitetet.För behörighet till denna anställning krävs dessutom förmåga att tala och skriva på engelska.BedömningsgrunderMeriterande i övrigtForskningserfarenhet inom något av de ovan nämnda områdena med fokus på vattenavstötande medel för träprodukter (prioriterat) och träbaserade skivmaterialPublikationer i granskade (peer-reviewed) tidskrifterKunskap och industriell erfarenhet av olika försörjningskedjor av biobaserade råvaror och deras omvandling till värdefulla produkter såsom vattenavvisande medelFörmåga att under handledning genomföra ett forskningsprojekt och hålla uppsatta tidsramarSamarbetsförmåga och vilja att arbeta med andraInnehavaren av postdoktorstjänsten antas ha förmågan att utföra forskning inom det beskrivna området. Arbetet utförs i en forskargrupp där teamarbete och flexibilitet betraktas som mycket viktiga.Sökande kommer att utvärderas genom en kvalitativ övergripande bedömning av kompetenser och färdigheter genom att följa den tidigare nämnda ordningen av kvalifikationer från 1 till 5. För ytterligare information kontakta:Professor: Stergios Adamopoulos, tel: 0470 76 75 47, E-post stergios.adamopoulos@lnu.se Prefekt: Jimmy Johansson, 0470-708033, jimmy.johansson@lnu.se HR Partner Kristofer Stahl, 0703-878036, kristofer.stahl@lnu.se Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0722-28 80 00.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-04-30