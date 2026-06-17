Postdoktor i Software Design and Architecture in the era of AI
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2026-06-17
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Blekinge Tekniska Högskola är en plats för nyfikenhet och uppfinningsrikedom med campus mitt i den blekingska skärgården. Här erbjuder vi utbildning från grundnivå- till doktorsexamen och bedriver tillämpad forskning i världsklass. Vi förändrar och gör skillnad. Vill du bli en av oss?https://www.bth.se/om-oss/institutioner/dipt/
är internationellt erkänd för sin forsknings- och utbildningsmiljö. Vår största styrka är det starka fokuset på industrinära empirisk forskning i nära samarbete med näringslivet. BTH:s forskning inom programvaruteknik är högt rankad internationellt. Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Du förväntas utforska både mjukvaruarkitektur och - design med fokus på hur AI kan stödja ingenjörsmässiga arbetssätt inom mjukvaruutveckling, AI4SE, och hur integrationen av AI komponenter förändrar mjukvarusystems grundläggande karaktär, SE4AI. Ur ett arkitekturellt perspektiv undersöker forskningen hur införandet av AI element såsom stora språkmodeller utmanar etablerade arkitekturstilar, metoder för arkitekturutvärdering samt styrningsmodeller, vilket kräver nya angreppssätt för modularitet, frikoppling, versionshantering, driftsättning och livscykelhantering.
Du kommer att vara en central medlem i forskargruppen och arbeta i samverkan med industriella och akademiska samarbetspartners. Arbetsuppgifterna omfattar bl. a. att:
Undersöka hur integrationen av AI komponenter såsom stora språkmodeller, omträningsbara maskininlärningsmodeller och RAG moduler påverkar mjukvaruarkitektur, inklusive konsekvenser för modularitet, livscykelhantering och metoder för arkitekturutvärdering.
Studera hur AI förändrar principer och mönster för mjukvarudesign, med fokus på den interna strukturen och utvecklingen av AI intensiva komponenter, inklusive promptningslogik, datatransformationsflöden, omträningsmekanismer och stöd för förklarbarhet.
Analysera samspelet mellan arkitekturella beslut och designnivåmässiga avvägningar i AI intensiva system, med fokus på icke determinism, kontinuerliga databeroenden, testbarhet och underhållbarhet.
Utveckla och tillämpa strategier för arkitekturutvärdering, bl. a. simuleringsbaserade metoder, utvärdering baserad på etablerade mönster och praxis samt framtagning och användning av evidens, mätetal och tester för att utvärdera och jämföra arkitekturlösningar.
Publicera forskningsresultat i ledande internationella konferenser och vetenskapliga tidskrifter samt bidra till industriellt relevant forskning inom mjukvaruteknik.
Upp till 20 % av arbetstiden kan komma att inkludera andra uppgifter än forskning, såsom undervisning och handledning. Den sökande förväntas aktivt delta i institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet.
Behörighetskrav
För att vara behörig som postdoktor krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Behörighetskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s Riktlinjer för anställning och befordran av lärare, som finns på sidan Lediga tjänster (https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb).
Meriterande kompetenser och erfarenheter
Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
Erfarenhet av forskning i nära samarbete med industripartners.
Teknisk kunskap och praktisk erfarenhet av modern AI (inklusive generativ AI/LLM:er) och mjukvaruteknik.
Publikationer i högt rankade internationella konferenser eller tidskrifter.
Erfarenhet av empirisk mjukvaruteknik, AI-prototypframtagning eller studier av människa–AI-interaktion.
Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
En ambition att bygga en karriär och potentiellt stanna kvar vid BTH på långsiktigt.
Stor vikt läggs på hög social kompetens och hög yrkesetik.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.
Tjänstgöringsomfattning: 100 %.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i 2–3 år, med möjlighet till förlängning. Den sammanlagda anställningstiden får inte överstiga tre år.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök" nedan.Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-partnern som står som kontaktperson i annonsen för mer information.Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blekinge Tekniska Högskola
(org.nr 202100-4011), https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss
Valhallavägen 1 (visa karta
)
371 79 KARLSKRONA Arbetsplats
Blekinge tekniska högskola Kontakt
HR-partner
Lina Göransson lina.goransson@bth.se +46455385029 Jobbnummer
9968391